شاركوا بقوّة في الاحتجاج ودعوا لاتفاقية جماعية أعوان أمن القاعدة البترولية بسكيكدة في حركة احتجاجية

دخل العشرات من أعوان الأمن والحماية، بالقاعدة البترولية سوناطراك سكيكدة - وهيّ واحدة من فروع مؤسسة سوناطراك - صبيحة الأحد، في حركة احتجاجية سلمية، واعتصام مفتوح، أمام مدخل القاعدة البترولية رقم 3.

وقال ممثل النقابة في تصريح لـ"لشروق"، بأنّ هذه الوقفة الاحتجاجيّة والاعتصام الذي سيتواصل لمدة أسبوع كامل، نتاج غلق أبواب الحوار في وجه الشريك الاجتماعي، من قبل الإدارة الوصيّة، وهي الجهات القائمة على شؤون القاعدة البترولية سوناطراك، والتّي رفضت التجاوب مع النداءات والمراسلات المتكررة للنقابة فيما يخصّ المطالب المهنية والاجتماعية لأعوان الأمن والحماية، وعدم ردّها على جميع المراسلات الموجهة لها خلال السنوات الأخيرة، وكذا عدم لجوئها لتطبيق فحوى جلسات الحوارات السّابقة التي جمعتهم بممثلي النقابة.

وذكر العمال بأنّهم يطالبون بتجسيد اتفاقية جماعية تربطهم مع المستخدم والذي هو الإدارة المسؤولة عن شركة سوناطراك، مستغربين كيف أنّ مؤسسة أنشئت عام 1997 وتشغّل نحو 1200 عامل، من دون اتفاقية جماعية، كما طالبوا بالعمل على تكييف عقود العمل من محدودة المدة إلى عقود عمل مفتوحة، والتعامل مع نقابة المؤسسة، وتطبيق اتفاقية جماعيّة والعمل على تفعيل التعويض عن السّاعات الإضافية، والتعويض على منحة الضرر، وكذا منحة المناوبة، والعمل على تطبيق زيادة في الأجر بنسبة 25 في المائة، والزيادة في المنحة السنوية، ومنحة نهاية الخدمة، والعمل على توفير ظروف التكوين والترقية في العمل، وقال المتضررون بأنّهم مضطرون لمواصلة الحركة الاحتجاجية، في سبيل تحصيل حقوقهم المشروعة، والتي حرموا منها منذ سنوات طويلة.