أمرت السلطات السكان بإخلاء منازلهم

مخاوف انهيار مفيض أطول سد في الولايات المتحدة

date 2017/02/13 views 165 comments 0
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icon-writer وكالات

أمرت السلطات الأمريكية، الأحد، السكان عند أطول سد قرب أوروفيل في شمال كاليفورنيا بإخلاء منازلهم على الفور بعد أن قالت إن مفيضا على وشك الانهيار.

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وجاءت هذه الأوامر المفاجئة بعدما قالت السلطات إن مفيض سد ليك أوروفيل قد ينهار في أي وقت وقد يتسبب في فيضانات تغرق المناطق الريفية على طول نهر فيزر.

وقال قائد شرطة مقاطعة بوت في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي “أمر إخلاء فوري من المناطق المنخفضة في أوروفيل.”

وقالت إدارة الموارد المائية في كاليفورنيا في الساعة 0030 بتوقيت جرينتش إن المفيض المجاور للسد قد ينهار في غضون ساعة.

وبعد ساعات بدا الوضع أقل سوءا مع صمود المفيض وقالت إدارة الموارد المائية إن أطقماً تستخدم طائرات هليكوبتر ستسقط صخوراً لسد شرخ في المفيض.

وتعمل السلطات أيضا على تصريف المياه لخفض منسوب البحيرة بعد أسابيع من الأمطار الغزيرة في الولاية.

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