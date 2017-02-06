يشتكي سكان قصور بلديات ولاية أدرار الانتشار الكبير للنفايات البترولية، التي يتزايد حجمها مع تزايد عدد الشركات البترولية المختصة في التنقيب والعاملة على تراب الولاية، مثلما هو الشأن بالنسبة لبلدية أوقروت حوالي 140 كلم شمال الولاية أدرار.
عرفت أوقروت خلال المدة الأخيرة انتشارا مذهلا للنفايات بمختلف أشكالها داخل إقليم البلدية، وبالقرب من التجمعات السكنية والبساتين الواقعة على مستوى إحدى،أكبر الواحات المنتجة لمختلف أنواع الخضروات ومختلف المحاصيل الزراعية بالولاية.
ويؤكد سكان المنطقة أن هذه النفايات يتم رميها بشكل فوضوي وعشوائي من بعض الشركات البترولية الوطنية والأجنبية العاملة فوق تراب البلدية بدون حصولها، على تراخيص ودون مراعاة للوسط البيئي بالمنطقة. ونفس الوضعية تعيشها هذه الأيام قصور كوسان وبوزان ببلدية أولاد أحمد تيمي بعد إقدام الشركات البترولية العاملة بمحطة واد الزين البعيدة بحوالي 80 كلم شمال عاصمة الولاية.
وتقوم شاحنات تابعة للشركات بنقل شاحنات صهاريج مملوءة بمياه مستعملة إلى مجمع المياه بمنطقة، كوسان والتي تصل قرابة 20 إلى 30 شاحنة في اليوم، وهو ما جعل سكان المنطقة ينتفضون مؤخرا ضد هذا الوضع ويحتجون أمام مقر الولاية لإجبار السلطات المحلية على التدخل لوقف الكارثة الإيكولوجية المهددة لسكان الجهة، لاسيما وأنهم علموا بأن هذه المياه التي يتم جلبها، من الشركات البترولية ورميها في مكان التجمع المائي تحتوي على مواد كيماوية خطيرة جدا.
وأبدى السكان تخوفهم من تأثير انعكاس هذه النفايات الخطيرة على صحتهم وصحة أطفالهم وإصابتهم بأمراض فتاكة، فضلا عن تهديدها للمحيط البيئي، والمحاصيل الزراعية بكل أنوعها، وهو ما أكده المواطنون لـ"الشروق" خلال زيارتها المنطقة للوقوف عن كثب عن هذه الوضعية.
من جهته أوضح مدير البيئة لولاية أدرار لـ"الشروق"، أن جملة من الإجراءات قد اتخذت في هذا الصدد، وقد تم توجيه إعذار لإحدى الشركات، وهي مجمع بترولي ينشط بمنطقة تيميمون بغية إزالة هذه النفايات قبل اتخاذ معاقبتها قانونا.
وناشد ذات المسؤول كل الأطراف من ذلك المواطنين والجمعيات المحلية والمؤسسات إلى ضرورة، التبليغ عن الشركات التي تقوم بهذه الخروقات، مشيرا إلى أن الولاية، تعرف خلال السنوات الأخيرة تدفق عديد الشركات الوطنية والأجنبية المختصة في مجال المحروقات وهي حاليا في مرحلة انجاز هياكلها مما جعلها ترمي كميات معتبرة من النفايات المختلفة قبل الشروع في نشاطها، وقد تم الاتفاق، حسب المصدر ذاته، مع عدد من هذه الشركات بخصوص عدم رمي النفايات واحترام القانون.
من جهة ثانية، أوضح رئيس بلدية أولاد احمد تيمي أن خطر النفايات البترولية يتهدد المنطقة، مؤكدا أنه راسل الشركات العاملة بمنطقة واد الزين قصد توقيف هذه الكارثة البيئية "لكن لا حياة لمن تنادي".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
الأكثر تفاعلا
1سقوط مروحية عسكرية وإصابة طاقمها بجروح بسطيف
2قاتل "عقبة" يعترف عبر الفايسبوك بجريمته ويطلب الصفح!
3غاضبون يداهمون أوكار المنحرفين ومسوّقي الخمور بالهراوات
4تونسيون يحاولون دخول الجزائر عبر تبسة
5الكلاب تنهش جثة السائق المذبوح بالطارف
Français English
الرأي
أبو بكر خالد سعد الله
«نقولها بوضوح: لقد تحرّرنا بفضل اللغة الفرنسية»!
صالح عوض
العربية المعجزة
جمال لعلامي
الأقربون أولى!
رشيد ولد بوسيافة
فضائح التوظيف في الجزائر
عمار يزلي
يسقط الثلج!
جمال لعلامي
يحلفون ويحنثون ولا يصومون!
عبد الناصر
المحليون والبرلمان!
حبيب راشدين
مستدرك ترومب على هونتيغتن
التهامي مجوري
لماذا يقبل الغربيون على الإسلام؟
جمال لعلامي
يا سعدك يا لطرش!
الفيديو
رومانيا: تجدد المظاهرات المطالبة باستقالة الحكومة
تسريحات نجوم الفن والرياضة تستهوي الشباب الجزائري
لحظة وصول المصرية الأسمن في العالم إلى الهند من أجل العلاج
عرض أولي للوثائقي "الجزائر مكّة الثوار" بمتحف الهجرة بباريس
اللجوء السوري في الجزائر.. تبادل ثقافي واقتصادي
عراك في برلمان جنوب إفريقيا
الاختناق المروري بالطريق الوطني رقم 1 يقلق مستعمليه
مقبرة السانية بوهران تتحول إلى مسبح..
شهادات حية حول سجن "صيدنايا" العسكري في سوريا
صيني ينقذ زوجته من الانتحار بطريقة عجيبة
صهاريح تفرغ مواد كمياوية في مجمع المياه وسموم قرب المساكن
كارثة صحية تتربص بالمواطنين جراء نفايات الشركات البترولية بأدرار
رمضان معلم
يشتكي سكان قصور بلديات ولاية أدرار الانتشار الكبير للنفايات البترولية، التي يتزايد حجمها مع تزايد عدد الشركات البترولية المختصة في التنقيب والعاملة على تراب الولاية، مثلما هو الشأن بالنسبة لبلدية أوقروت حوالي 140 كلم شمال الولاية أدرار.
تغطيات ذات صلة
كارثة صحية تتربص بالمواطنين جراء نفايات الشركات البترولية بأدرار
أعوان أمن القاعدة البترولية بسكيكدة في حركة احتجاجية
احتجاج عمال "سوناكوم" على قانون التقاعد
حجز قاذف صاروخي ورشاشين ثقيلين وذخيرة بعين قزام
التجارب النووية لفرنسا الاستعمارية “تقتل” الجزائريين مجددا!
عرفت أوقروت خلال المدة الأخيرة انتشارا مذهلا للنفايات بمختلف أشكالها داخل إقليم البلدية، وبالقرب من التجمعات السكنية والبساتين الواقعة على مستوى إحدى،أكبر الواحات المنتجة لمختلف أنواع الخضروات ومختلف المحاصيل الزراعية بالولاية.
ويؤكد سكان المنطقة أن هذه النفايات يتم رميها بشكل فوضوي وعشوائي من بعض الشركات البترولية الوطنية والأجنبية العاملة فوق تراب البلدية بدون حصولها، على تراخيص ودون مراعاة للوسط البيئي بالمنطقة. ونفس الوضعية تعيشها هذه الأيام قصور كوسان وبوزان ببلدية أولاد أحمد تيمي بعد إقدام الشركات البترولية العاملة بمحطة واد الزين البعيدة بحوالي 80 كلم شمال عاصمة الولاية.
وتقوم شاحنات تابعة للشركات بنقل شاحنات صهاريج مملوءة بمياه مستعملة إلى مجمع المياه بمنطقة، كوسان والتي تصل قرابة 20 إلى 30 شاحنة في اليوم، وهو ما جعل سكان المنطقة ينتفضون مؤخرا ضد هذا الوضع ويحتجون أمام مقر الولاية لإجبار السلطات المحلية على التدخل لوقف الكارثة الإيكولوجية المهددة لسكان الجهة، لاسيما وأنهم علموا بأن هذه المياه التي يتم جلبها، من الشركات البترولية ورميها في مكان التجمع المائي تحتوي على مواد كيماوية خطيرة جدا.
وأبدى السكان تخوفهم من تأثير انعكاس هذه النفايات الخطيرة على صحتهم وصحة أطفالهم وإصابتهم بأمراض فتاكة، فضلا عن تهديدها للمحيط البيئي، والمحاصيل الزراعية بكل أنوعها، وهو ما أكده المواطنون لـ"الشروق" خلال زيارتها المنطقة للوقوف عن كثب عن هذه الوضعية.
من جهته أوضح مدير البيئة لولاية أدرار لـ"الشروق"، أن جملة من الإجراءات قد اتخذت في هذا الصدد، وقد تم توجيه إعذار لإحدى الشركات، وهي مجمع بترولي ينشط بمنطقة تيميمون بغية إزالة هذه النفايات قبل اتخاذ معاقبتها قانونا.
وناشد ذات المسؤول كل الأطراف من ذلك المواطنين والجمعيات المحلية والمؤسسات إلى ضرورة، التبليغ عن الشركات التي تقوم بهذه الخروقات، مشيرا إلى أن الولاية، تعرف خلال السنوات الأخيرة تدفق عديد الشركات الوطنية والأجنبية المختصة في مجال المحروقات وهي حاليا في مرحلة انجاز هياكلها مما جعلها ترمي كميات معتبرة من النفايات المختلفة قبل الشروع في نشاطها، وقد تم الاتفاق، حسب المصدر ذاته، مع عدد من هذه الشركات بخصوص عدم رمي النفايات واحترام القانون.
من جهة ثانية، أوضح رئيس بلدية أولاد احمد تيمي أن خطر النفايات البترولية يتهدد المنطقة، مؤكدا أنه راسل الشركات العاملة بمنطقة واد الزين قصد توقيف هذه الكارثة البيئية "لكن لا حياة لمن تنادي".