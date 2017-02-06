كانت تغطي "معركة تحرير الموصل" إصابة صحفية "الشروق" برصاص قناص في العراق

أصيبت الزميلة الصحفية بقناة "الشروق نيوز"، سميرة مواقي، صباح الإثنين، برصاص قناص تابع لما يعرف بتنظيم "داعش".

وذكرت قناة "الشروق نيوز"، أن الصحفية سميرة مواقي، أصيبت برصاصة أسفل الرأس أثناء تغطيتها لمعركة تحرير الموصل غرب تلعفر في العراق.

وأضاف المصدر أن الزميلة الصحفية توجد، حاليا، في غيبوبة.

وذكر موقع "دنيا الوطن"، نقلا عن مدير إعلام الحشد الشعبي المرصد العراقي للحريات الصحفية، مهند العقابي، أن الصحفية سميرة مواقي، كانت ترافق القوات العراقية في مدينة تلعفر غرب الموصل، وهي في غيبوبة حتى اللحظة بعد ساعات على استهدافها برصاص قناص أصابها في منطقة الرأس وهي تخضع لعلاج مكثف في مشفى ميداني.

وأكّد مصدر عراقي لـ"الشروق نيوز"، أن السلطات العراقية خصّصت طائرة لنقل الصحفية إلى مستشفى بغداد.

وأضاف المصدر أن حالة الصحفية، سميرة مواقي مستقرة ونقلت إلى مستشفى عسكري.