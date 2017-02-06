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كانت تغطي "معركة تحرير الموصل"
إصابة صحفية "الشروق" برصاص قناص في العراق
أصيبت الزميلة الصحفية بقناة "الشروق نيوز"، سميرة مواقي، صباح الإثنين، برصاص قناص تابع لما يعرف بتنظيم "داعش".
وذكرت قناة "الشروق نيوز"، أن الصحفية سميرة مواقي، أصيبت برصاصة أسفل الرأس أثناء تغطيتها لمعركة تحرير الموصل غرب تلعفر في العراق.
وأضاف المصدر أن الزميلة الصحفية توجد، حاليا، في غيبوبة.
وذكر موقع "دنيا الوطن"، نقلا عن مدير إعلام الحشد الشعبي المرصد العراقي للحريات الصحفية، مهند العقابي، أن الصحفية سميرة مواقي، كانت ترافق القوات العراقية في مدينة تلعفر غرب الموصل، وهي في غيبوبة حتى اللحظة بعد ساعات على استهدافها برصاص قناص أصابها في منطقة الرأس وهي تخضع لعلاج مكثف في مشفى ميداني.
وأكّد مصدر عراقي لـ"الشروق نيوز"، أن السلطات العراقية خصّصت طائرة لنقل الصحفية إلى مستشفى بغداد.
وأضاف المصدر أن حالة الصحفية، سميرة مواقي مستقرة ونقلت إلى مستشفى عسكري.
فؤاد من سدراتة - و انتهى2017/02/13 على 10:371
واش داك خلي ياكلو بعضاهم وش من تغطية هذي راح تولو CNN ؟ يخي حالة يخي من فاجعة لفاجعة لا حول و لا قوة الا بالله ربي يستر بنت الناس برك.
abdelkader - France2017/02/13 على 10:582
لا حول ولا قوة الابالله
الله يشفيها و يردها لاهلها
طمنونا عليها الله يخليكم
الله معاكم
amel - alger2017/02/13 على 11:103
ربي ان شاء الله يشفيها.لازم جيبوها للجزائر كيما بعثتوها جيبوها على الاقل يشوفوها أهلها.
adel - alger2017/02/13 على 11:124
اله ييشفيها ..شجاعة الى ابعد حدود و مهنية .
soso2017/02/13 على 11:125
ربي يشافيها