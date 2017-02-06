الزعيم التركمانستاني محمدوف يفوز في الانتخابات الرئاسية
2017/02/134780
الأناضول - الشروق أونلاين
أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في تركمانستان، الاثنين، عن حصول الرئيس الحالي قربان قولي بردي محمدوف، على 97.69 في المائة من أصوات الناخبين في النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات الرئاسية التي جرت أمس (الأحد).
وأشارت اللجنة إلى أنها ستعلن عن النتائج النهائية الرسمية في وقت لاحق، دون أن تذكر نسبة الأصوات التي حصل عليها منافسو بردي محمدوف.
وذكرت اللجنة، أن ثلاثة ملايين و140 ألف و865 شخصاً أدلوا بأصواتهم في الانتخابات، وبلغت نسبة المشاركة 97.27 في المائة.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية إلى جانب مرشح الحزب الديمقراطي الرئيس الحالي قربان قولي بردي محمدوف، سبعة مرشحين.
وبحسب قوانين الانتخابات في تركمانستان، لا يوجد حد أدنى لنسبة المشاركة الانتخابية، وبمجرد حصول المرشح على 51 في المائة من الأصوات المشاركة، يعين رئيساً للبلاد، بغض النظر عن نسبة المشاركة.
تجدر الإشارة أن التعديلات الدستورية الأخيرة، رفعت مدة الرئاسة من خمس سنوات إلى سبع، وألغت شرط أن يكون عمر الرئيس أصغر من 70 عاماً.
يشار إلى أن بردي محمدوف من مواليد 1957، تخرج عام 1979 من كلية طب الأسنان من معهد الطب الحكومي، عين عام 1997 وزيراً للصحة، وعين في 2001 من قبل الرئيس السابق صابر مراد نيازوف نائباً لرئيس مجلس الوزراء.
وبعد وفاة نيازوف في 21 ديسمبر 2006 عين بردي محمدوف رئيساً للبلاد بالوكالة، وفي 11 فيفري 2007 فاز على منافسيه الخمسة في الانتخابات الرئاسية، حاصداً 89.23 في المائة من الأصوات، وأعيد انتخابه في 2012 بما يزيد عن 97 في المائة من الأصوات.
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حصد 97 في المائة من الأصوات
الزعيم التركمانستاني محمدوف يفوز في الانتخابات الرئاسية
الأناضول - الشروق أونلاين
أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في تركمانستان، الاثنين، عن حصول الرئيس الحالي قربان قولي بردي محمدوف، على 97.69 في المائة من أصوات الناخبين في النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات الرئاسية التي جرت أمس (الأحد).
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وأشارت اللجنة إلى أنها ستعلن عن النتائج النهائية الرسمية في وقت لاحق، دون أن تذكر نسبة الأصوات التي حصل عليها منافسو بردي محمدوف.
وذكرت اللجنة، أن ثلاثة ملايين و140 ألف و865 شخصاً أدلوا بأصواتهم في الانتخابات، وبلغت نسبة المشاركة 97.27 في المائة.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية إلى جانب مرشح الحزب الديمقراطي الرئيس الحالي قربان قولي بردي محمدوف، سبعة مرشحين.
وبحسب قوانين الانتخابات في تركمانستان، لا يوجد حد أدنى لنسبة المشاركة الانتخابية، وبمجرد حصول المرشح على 51 في المائة من الأصوات المشاركة، يعين رئيساً للبلاد، بغض النظر عن نسبة المشاركة.
تجدر الإشارة أن التعديلات الدستورية الأخيرة، رفعت مدة الرئاسة من خمس سنوات إلى سبع، وألغت شرط أن يكون عمر الرئيس أصغر من 70 عاماً.
يشار إلى أن بردي محمدوف من مواليد 1957، تخرج عام 1979 من كلية طب الأسنان من معهد الطب الحكومي، عين عام 1997 وزيراً للصحة، وعين في 2001 من قبل الرئيس السابق صابر مراد نيازوف نائباً لرئيس مجلس الوزراء.
وبعد وفاة نيازوف في 21 ديسمبر 2006 عين بردي محمدوف رئيساً للبلاد بالوكالة، وفي 11 فيفري 2007 فاز على منافسيه الخمسة في الانتخابات الرئاسية، حاصداً 89.23 في المائة من الأصوات، وأعيد انتخابه في 2012 بما يزيد عن 97 في المائة من الأصوات.