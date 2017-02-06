سيستفيد المجاهدون وذوو الحقوق التابعون لهم، من التغطية التأمينية وعديد المزايا والتخفيضات التي يوفرها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، من خلال الصيغة الثلاثية التي تشمل "المرافقة، التغطية، الحماية".
وستسمح الاتفاقية الموقعة بين كل من الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والمنظمة الوطنية للمجاهدين، بمقر هذه الأخيرة، الخميس المنقضي، حسب بيان إدارة الصندوق، لأعضاء الأسرة الثورية والمؤمّنين التابعين لهم بالاستفادة من عديد المزايا التي يقدمها صندوق التعاون الفلاحي من خلال منتجاته المسوقة، التي تتجلى أكثر في مرافقتهم وتقديم التغطية والحماية التأمينية لهم.
وحسب بنود الاتفاقية، فإنه سيتم وضع عقود تأمينية خاصة، مع إدراج تخفيضات تفضيلية تحت تصرف أعضاء المنظمة الوطنية للمجاهدين عند اكتتاب عقود التأمين، بالإضافة إلى ضمان المتابعة والدعم التقني للأعضاء المكتتبين من خلال الخبراء التابعين لشبكة الصندوق الجهوية .
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عقود تأمينية ومزايا للمجاهدين وذوي الحقوق
رضا. م
سيستفيد المجاهدون وذوو الحقوق التابعون لهم، من التغطية التأمينية وعديد المزايا والتخفيضات التي يوفرها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، من خلال الصيغة الثلاثية التي تشمل "المرافقة، التغطية، الحماية".
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وستسمح الاتفاقية الموقعة بين كل من الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والمنظمة الوطنية للمجاهدين، بمقر هذه الأخيرة، الخميس المنقضي، حسب بيان إدارة الصندوق، لأعضاء الأسرة الثورية والمؤمّنين التابعين لهم بالاستفادة من عديد المزايا التي يقدمها صندوق التعاون الفلاحي من خلال منتجاته المسوقة، التي تتجلى أكثر في مرافقتهم وتقديم التغطية والحماية التأمينية لهم.
وحسب بنود الاتفاقية، فإنه سيتم وضع عقود تأمينية خاصة، مع إدراج تخفيضات تفضيلية تحت تصرف أعضاء المنظمة الوطنية للمجاهدين عند اكتتاب عقود التأمين، بالإضافة إلى ضمان المتابعة والدعم التقني للأعضاء المكتتبين من خلال الخبراء التابعين لشبكة الصندوق الجهوية .