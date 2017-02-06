أطلق متعامل الهاتف النقال"أوريدو" خدمة "خبرني" التي تسمح لزبائنه بتصفح الأخبار الوطنية والعالمية مجانا بصفة آنية لمدة 30 يوما.
وقال المتعامل في بيان له، الإثنين، تحصل موقع "الشروق أونلاين" على نسخة منه، إنه بإمكان الزبائن استقبال كل الأخبار على هاتفهم النقال بـ0 دج لمدة شهر واحد، وعليهم اختيار المحتويات الأكثر تطابقا لإحتياجاتهم من الباقة المتوفرة باللغتين العربية والفرنسية، عبر تشكيل الرمز #515*.
باقة المحتويات التي يمنحها المتعامل لزبائنه تتمثل في الإسلاميات من أدعية وإبتهالات ومواقيت الصلاة، والأحوال الجوية، بالإضافة إلى أخبار كرة القدم والأخبار المهنية والإقتصادية وكل مايتعلق بالبرامج التلفزيونية.
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"أوريدو" تقدم خدمة "خبرني" المجانية لشهر واحد
منير ركاب
أطلق متعامل الهاتف النقال"أوريدو" خدمة "خبرني" التي تسمح لزبائنه بتصفح الأخبار الوطنية والعالمية مجانا بصفة آنية لمدة 30 يوما.
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وقال المتعامل في بيان له، الإثنين، تحصل موقع "الشروق أونلاين" على نسخة منه، إنه بإمكان الزبائن استقبال كل الأخبار على هاتفهم النقال بـ0 دج لمدة شهر واحد، وعليهم اختيار المحتويات الأكثر تطابقا لإحتياجاتهم من الباقة المتوفرة باللغتين العربية والفرنسية، عبر تشكيل الرمز #515*.
باقة المحتويات التي يمنحها المتعامل لزبائنه تتمثل في الإسلاميات من أدعية وإبتهالات ومواقيت الصلاة، والأحوال الجوية، بالإضافة إلى أخبار كرة القدم والأخبار المهنية والإقتصادية وكل مايتعلق بالبرامج التلفزيونية.