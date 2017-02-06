وأضاف فرانكن في حواره مع "سي إن إن" الذي ترجم جزءاً منه موقع "عربي21"، إن بعض قيادات الحزب الجمهوري قلقة حيال الصحة العقلية لترامب، معللاً ذلك بكثرة كذب الرئيس، ومجانبته الصواب في أقواله وأفعاله، بالإضافة إلى الشبهات التي تحوم حول انتخابه رئيساً للولايات المتحدة، والأصوات المشبوهة التي قدمها له قرابة ثلاثة ملايين ناخب.
وتابع فرانكن الذي يمثل ولاية مينيسوتا، أن سلوك ترامب لا يصلح أن يكون معياراً لرئيس الولايات المتحدة، أو حتى معياراً بشرياً عادياً.
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سيناتور جمهوري:
قلقون حيال الصحة العقلية لترامب
وكالات - الشروق أونلاين
قال السيناتور الجمهوري آل فرانكن خلال حوار له مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية، الأحد، إن سلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يصلح أن يكون معياراً لإنسان طبيعي، حسب ما نقل موقع "عربي 21"، الاثنين.
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وأضاف فرانكن في حواره مع "سي إن إن" الذي ترجم جزءاً منه موقع "عربي21"، إن بعض قيادات الحزب الجمهوري قلقة حيال الصحة العقلية لترامب، معللاً ذلك بكثرة كذب الرئيس، ومجانبته الصواب في أقواله وأفعاله، بالإضافة إلى الشبهات التي تحوم حول انتخابه رئيساً للولايات المتحدة، والأصوات المشبوهة التي قدمها له قرابة ثلاثة ملايين ناخب.
وتابع فرانكن الذي يمثل ولاية مينيسوتا، أن سلوك ترامب لا يصلح أن يكون معياراً لرئيس الولايات المتحدة، أو حتى معياراً بشرياً عادياً.