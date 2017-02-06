جدد عشرات السكان بأولاد بديرة الجزء الجنوبي، بإقليم بلدية المسيلة مطالبتهم السلطات المحلية وعلى رأسها الوالي التدخل من اجل مدهم بالغاز الطبيعي، المشروع العالق منذ أكثر من 03 سنوات - على حد تعبير جمعية الحي - التي وجهت رسالة مؤرخة في 15/01/2017 تلقت "الشروق" نسخة منها إلى كافة الجهات للنظر في وضعيتهم العالقة منذ سنوات.
رغم أن الجزء الشمالي من حي أولاد بديرة يضيف السكان استفادوا من هذا المرفق ما يعني - يضيف هؤلاء - أن الأنبوب الرئيسي المتعلق بالربط يمر على منازلهم على بعد أمتار فقط، متسائلين كيف يستفيد شمال الحي قبل جنوبه، مع أن الأشغال انطلقت من الجنوب في اتجاه الشمال، معتبرين الأمر ليس عدالة، وإجحاف في حق عشرات السكان، مؤكدين أنهم ليسوا ضد أن يستفيد إخوانهم وذويهم من هذا المشروع، ولكن لا يعقل أن توزع المشاريع ذات الصلة بالتنمية المحلية والحياة اليومية للمواطنين بهذا الشكل، موضحين بأن الجزء الذي حرم من الغاز به اغلب كثافة سكانية معتبرة ناهيك عن مدرسة تضم 300 تلميذ.
أصحاب الشكوى أوضحوا بأن لجنة مكونة من مختصين وأعضاء بالمجلس الشعبي البلدي عاينوا الوضعية ووعدوا السكان باستكمال المشروع وتجسيد الاستفادة الجماعية لكل سكان أولاد بديرة، إلا أن الحال لا زال على حاله على حد تعبير هؤلاء وذلك رغم مرور سنة كاملة على هذه الوعود. يذكر أن هذه القضية دفعت أكثر من مرة السكان في الجزء الجنوبي لحي أولاد بديرة إلى الاحتجاج وتوقيف المقاولة، لكن في ظل الوعود التي تهاطلت عليهم يقول البعض تراجعوا على أن يجسد مشروع تزويدهم بالغاز الطبيعي، وهذا حسبهم مرهون بتدخل الوالي الجديد، حيث جددوا مناشدتهم له للوقوف على الكيفية التي جسد بها هذا المشروع الذي حسبهم لم يكن عادلا على الإطلاق، لأنهم حرموا من حق كفلته لهم قوانين الجمهورية الجزائرية وتضمنته مشاريع رئيس الجمهورية وخزينة الدولة الجزائرية.
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سكان حي أولاد بديرة بالمسيلة يحلمون بالغاز
الطيب بوداود
جدد عشرات السكان بأولاد بديرة الجزء الجنوبي، بإقليم بلدية المسيلة مطالبتهم السلطات المحلية وعلى رأسها الوالي التدخل من اجل مدهم بالغاز الطبيعي، المشروع العالق منذ أكثر من 03 سنوات - على حد تعبير جمعية الحي - التي وجهت رسالة مؤرخة في 15/01/2017 تلقت "الشروق" نسخة منها إلى كافة الجهات للنظر في وضعيتهم العالقة منذ سنوات.
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رغم أن الجزء الشمالي من حي أولاد بديرة يضيف السكان استفادوا من هذا المرفق ما يعني - يضيف هؤلاء - أن الأنبوب الرئيسي المتعلق بالربط يمر على منازلهم على بعد أمتار فقط، متسائلين كيف يستفيد شمال الحي قبل جنوبه، مع أن الأشغال انطلقت من الجنوب في اتجاه الشمال، معتبرين الأمر ليس عدالة، وإجحاف في حق عشرات السكان، مؤكدين أنهم ليسوا ضد أن يستفيد إخوانهم وذويهم من هذا المشروع، ولكن لا يعقل أن توزع المشاريع ذات الصلة بالتنمية المحلية والحياة اليومية للمواطنين بهذا الشكل، موضحين بأن الجزء الذي حرم من الغاز به اغلب كثافة سكانية معتبرة ناهيك عن مدرسة تضم 300 تلميذ.
أصحاب الشكوى أوضحوا بأن لجنة مكونة من مختصين وأعضاء بالمجلس الشعبي البلدي عاينوا الوضعية ووعدوا السكان باستكمال المشروع وتجسيد الاستفادة الجماعية لكل سكان أولاد بديرة، إلا أن الحال لا زال على حاله على حد تعبير هؤلاء وذلك رغم مرور سنة كاملة على هذه الوعود. يذكر أن هذه القضية دفعت أكثر من مرة السكان في الجزء الجنوبي لحي أولاد بديرة إلى الاحتجاج وتوقيف المقاولة، لكن في ظل الوعود التي تهاطلت عليهم يقول البعض تراجعوا على أن يجسد مشروع تزويدهم بالغاز الطبيعي، وهذا حسبهم مرهون بتدخل الوالي الجديد، حيث جددوا مناشدتهم له للوقوف على الكيفية التي جسد بها هذا المشروع الذي حسبهم لم يكن عادلا على الإطلاق، لأنهم حرموا من حق كفلته لهم قوانين الجمهورية الجزائرية وتضمنته مشاريع رئيس الجمهورية وخزينة الدولة الجزائرية.