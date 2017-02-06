قالت مصادر عسكرية وطبية، الاثنين، أن 20 متمرداً وجندياً حكومياً قتلوا، ليل الأحد-الاثنين، في اشتباكات جديدة في غرب اليمن، حيث تحاول القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي التقدم شمالاً باتجاه مرفأ الحديدة.
وتجددت الاشتباكات في بلدتي ميدي والمخا في شمال وجنوب ميناء الحديدة الرئيسي تباعاً، بعد يوم من سيطرة القوات الحكومية على المنطقة.
وأكد مصدر عسكري موال للرئيس هادي طلب عدم كشف هويته، أن "حصيلة القتلى هذا الصباح وصلت إلى 14 متمرداً حوثياً وستة جنود".
وأكد مستشفى في الحديدة مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.
ودخلت القوات الموالية للرئيس اليمني والمدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية بلدة المخا التاريخية الشهر الماضي، في إطار تصعيد ميداني لإخراج الحوثيين من المنطقة.
وأحكمت القوات الحكومية سيطرتها على ميناء المخا سابقاً في فيفري، وهي الآن تسعى للسيطرة على الميناء الرئيسي في الحديدة الذي لا يزال يخضع للمتمردين الحوثيين.
وقبل الهجوم العسكري الذي شنته القوات الحكومية، كان الحوثيون يسيطرون على معظم مناطق ساحل البحر الأحمر في اليمن الذي يمتد نحو 450 كلم.
وأدى القتال المستمر للسيطرة على المنطقة الساحلية إلى مقتل أكثر من 400 شخص.
وتقدر الأمم المتحدة، أن أكثر من 7400 شخصاً منهم حوالي 1400 طفل قتلوا منذ مارس 2015 مع احتدام المعارك بعد تدخل قوات التحالف العربي في الأزمة اليمنية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
الأكثر تفاعلا
1"داعش" يحرض على اغتيال أشهر علماء ودعاة الإسلام
2إسرائيل ترفض استقبال رئيس بيرو الأسبق.. والسبب؟
3الأمن التونسي عاد لممارسات النظام السابق القمعية
4ماذا طلب فيون من مسلمي فرنسا خلال زيارته مسجد سان دوني؟
5قلقون حيال الصحة العقلية لترامب
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
تحرير الأرض وتحرير التاريخ
أبو بكر خالد سعد الله
«نقولها بوضوح: لقد تحرّرنا بفضل اللغة الفرنسية»!
صالح عوض
العربية المعجزة
جمال لعلامي
الأقربون أولى!
رشيد ولد بوسيافة
فضائح التوظيف في الجزائر
عمار يزلي
يسقط الثلج!
جمال لعلامي
يحلفون ويحنثون ولا يصومون!
عبد الناصر
المحليون والبرلمان!
حبيب راشدين
مستدرك ترومب على هونتيغتن
التهامي مجوري
لماذا يقبل الغربيون على الإسلام؟
الفيديو
رومانيا: تجدد المظاهرات المطالبة باستقالة الحكومة
تسريحات نجوم الفن والرياضة تستهوي الشباب الجزائري
لحظة وصول المصرية الأسمن في العالم إلى الهند من أجل العلاج
عرض أولي للوثائقي "الجزائر مكّة الثوار" بمتحف الهجرة بباريس
اللجوء السوري في الجزائر.. تبادل ثقافي واقتصادي
عراك في برلمان جنوب إفريقيا
الاختناق المروري بالطريق الوطني رقم 1 يقلق مستعمليه
مقبرة السانية بوهران تتحول إلى مسبح..
شهادات حية حول سجن "صيدنايا" العسكري في سوريا
صيني ينقذ زوجته من الانتحار بطريقة عجيبة
20 قتيلاً في اشتباكات جديدة على ساحل اليمن
أ ف ب - الشروق أونلاين
قالت مصادر عسكرية وطبية، الاثنين، أن 20 متمرداً وجندياً حكومياً قتلوا، ليل الأحد-الاثنين، في اشتباكات جديدة في غرب اليمن، حيث تحاول القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي التقدم شمالاً باتجاه مرفأ الحديدة.
تغطيات ذات صلة
أردوغان: نسعى لإقامة مناطق آمنة في سوريا بعد عملية الرقة
20 قتيلاً في اشتباكات جديدة على ساحل اليمن
الأمن التونسي عاد لممارسات النظام السابق القمعية
قلقون حيال الصحة العقلية لترامب
ماذا طلب فيون من مسلمي فرنسا خلال زيارته مسجد سان دوني؟
وتجددت الاشتباكات في بلدتي ميدي والمخا في شمال وجنوب ميناء الحديدة الرئيسي تباعاً، بعد يوم من سيطرة القوات الحكومية على المنطقة.
وأكد مصدر عسكري موال للرئيس هادي طلب عدم كشف هويته، أن "حصيلة القتلى هذا الصباح وصلت إلى 14 متمرداً حوثياً وستة جنود".
وأكد مستشفى في الحديدة مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.
ودخلت القوات الموالية للرئيس اليمني والمدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية بلدة المخا التاريخية الشهر الماضي، في إطار تصعيد ميداني لإخراج الحوثيين من المنطقة.
وأحكمت القوات الحكومية سيطرتها على ميناء المخا سابقاً في فيفري، وهي الآن تسعى للسيطرة على الميناء الرئيسي في الحديدة الذي لا يزال يخضع للمتمردين الحوثيين.
وقبل الهجوم العسكري الذي شنته القوات الحكومية، كان الحوثيون يسيطرون على معظم مناطق ساحل البحر الأحمر في اليمن الذي يمتد نحو 450 كلم.
وأدى القتال المستمر للسيطرة على المنطقة الساحلية إلى مقتل أكثر من 400 شخص.
وتقدر الأمم المتحدة، أن أكثر من 7400 شخصاً منهم حوالي 1400 طفل قتلوا منذ مارس 2015 مع احتدام المعارك بعد تدخل قوات التحالف العربي في الأزمة اليمنية.