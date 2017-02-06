أردوغان: نسعى لإقامة مناطق آمنة في سوريا بعد عملية الرقة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، أن بلاده تهدف إلى إقامة منطقة آمنة داخل سوريا، بحيث توسع عملياتها العسكرية شمال سوريا لتشمل الرقة ومنبج بعد طرد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من مدينة الباب.

وأوضح أردوغان، أن بلاده ترغب في العمل على هذا السيناريو بالتعاون مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأضاف أردوغان في خطاب له خلال زيارته إلى البحرين، أن مساحة المنطقة الآمنة المقترحة ستتراوح بين أربعة آلاف وخمسة آلاف كيلومتر مربع وتتطلب إقامة منطقة حظر جوي.

في الوقت نفسه، انتقد أردوغان القرار الإسرائيلي بزيادة المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ووصفه "بالاستفزاز الصرف".

يذكر أن تل أبيب وافقت الشهر الماضي على خطط لبناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحلتة.

كما أقرت قانوناً يعترف بأثر رجعي بنحو أربعة آلاف وحدة استيطانية بنيت على أراض فلسطينية كانت ملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين وهو الأمر الذي أدانته الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي.

واستعادت تركيا علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع "إسرائيل" بعد ست سنوات من القطيعة التي كانت بعد هجوم قوات الاحتلال على سفينة "مافي مرمرة" التي حاولت كسر الحصار على قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد عشرة نشطاء أتراك.