تمكنت مؤسسة الطرز الملكي الجزائري- دار العلم BRODERIE ROYALE ALGERIE - MAISON DU DRAPEAU بالدار البيضاء من إنجاز أكبر علم وطني، وفق المعايير الرسمية الواردة في الدستور التي تحدد شكل ومقاييس الأعلام الوطنية.
وقال أحد مسيري الشركة، عثمان عيسى، لـ"الشروق أون لاين"، إن العلم الوطني تم إنجازه بمناسبة الذكرى 37 لختم الشيخ إبراهيم بيوض تفسير القرآن الكريم في 12 فيفري والذي يعد أحد أعمدة الوحدة الوطنية.
وأوضح المتحدث أن العلم الوطني العملاق تبلغ مساحته 450 متر مربع وطوله 30 مترا وعرضه 15 مترا وتطلب إنجازه أنكثر من 160 ساعة عمل، تحت إشراف 10 عمال.
وأضاف عثمان عيسى، أنه تم تطريز هلال ونجمة العلم وفق معايير الدستور الجزائري، حيث يبلغ طولها 7.5 متر.
وقال إن العلم الوطني تم إهداؤه لمعهد الحياة بمنطقة القرارة في ولاية غرداية، وهي مدرسة تضم الأطوار التعليمية الثلاثة، إضافة إلى إقامة داخلية للطلبة، ومدرسة قرآنية.
يذكر أن مؤسسة الطرز الملكي الجزائري- دار العلم، مختصة في أعمال الطرز الراقي ورائدة في مجال صناعة الأعلام في الجزائر، ولها فرعان الأول في الدار البيضاء بالعاصمة والثاني في عين وسارة بالجلفة، وتطمح إلى فتح فروع أخرى.
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أنجزته مؤسسة الطرز الملكي الجزائري- دار العلم
أكبر علم وطني بمقاييس رسمية
محمد لهوازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
تمكنت مؤسسة الطرز الملكي الجزائري- دار العلم BRODERIE ROYALE ALGERIE - MAISON DU DRAPEAU بالدار البيضاء من إنجاز أكبر علم وطني، وفق المعايير الرسمية الواردة في الدستور التي تحدد شكل ومقاييس الأعلام الوطنية.
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وقال أحد مسيري الشركة، عثمان عيسى، لـ"الشروق أون لاين"، إن العلم الوطني تم إنجازه بمناسبة الذكرى 37 لختم الشيخ إبراهيم بيوض تفسير القرآن الكريم في 12 فيفري والذي يعد أحد أعمدة الوحدة الوطنية.
وأوضح المتحدث أن العلم الوطني العملاق تبلغ مساحته 450 متر مربع وطوله 30 مترا وعرضه 15 مترا وتطلب إنجازه أنكثر من 160 ساعة عمل، تحت إشراف 10 عمال.
وأضاف عثمان عيسى، أنه تم تطريز هلال ونجمة العلم وفق معايير الدستور الجزائري، حيث يبلغ طولها 7.5 متر.
وقال إن العلم الوطني تم إهداؤه لمعهد الحياة بمنطقة القرارة في ولاية غرداية، وهي مدرسة تضم الأطوار التعليمية الثلاثة، إضافة إلى إقامة داخلية للطلبة، ومدرسة قرآنية.
يذكر أن مؤسسة الطرز الملكي الجزائري- دار العلم، مختصة في أعمال الطرز الراقي ورائدة في مجال صناعة الأعلام في الجزائر، ولها فرعان الأول في الدار البيضاء بالعاصمة والثاني في عين وسارة بالجلفة، وتطمح إلى فتح فروع أخرى.