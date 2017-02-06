آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
هاجس اللّانضباط في الأندية ..نقطة سوداء تخرق المنظومة الكروية في الجزائر
-
رومانيا: تجدد المظاهرات المطالبة باستقالة الحكومة
-
تسريحات نجوم الفن والرياضة تستهوي الشباب الجزائري
-
لحظة وصول المصرية الأسمن في العالم إلى الهند من أجل العلاج
-
عرض أولي للوثائقي "الجزائر مكّة الثوار" بمتحف الهجرة بباريس
-
اللجوء السوري في الجزائر.. تبادل ثقافي واقتصادي
-
عراك في برلمان جنوب إفريقيا
-
الاختناق المروري بالطريق الوطني رقم 1 يقلق مستعمليه
-
مقبرة السانية بوهران تتحول إلى مسبح..
-
شهادات حية حول سجن "صيدنايا" العسكري في سوريا
دعا إلى محاربة ثقافة التشاؤم واليأس
الأرسيدي يدافع عن قرار مشاركته في التشريعيات
اعتبر رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، قرار المشاركة في تشريعيات 4 ماي يعتبر "مسعى حياديا" هدفه محاربة ثقافة اليأس التي اتهم السلطة بتغذيتها، مطالبا مناضلي الأرسيدي بالتوقف عن القول بأن "الأمور قد حسمت"، وان "النشاط السياسي في الوقت الحالي لا يجدي نفعا".
وترى قيادة الأرسيدي التي وضعت نفسها على مسافة بين السلطة والمعارضة، بعد فصلها في ملف المشاركة في التشريعيات المقبلة، والتزامها مع هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة بخصوص الهيئة الموازية لمراقبة الانتخابات، "أن محاربة التشاؤم وثقافة اليأس التي يزرعها ويغذيها النظام"، هي أحد الأسباب التي دفعت بهذه التشكيلة السياسية لخوض هذا الغمار، ومن هذا المنظور، يؤكد "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" أن القول بأن النشاط السياسي في البلاد لا يجدي نفعا، وأن الأمور قد حسمت مسبقا هي مغالطة كبيرة.
ويرى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أنه من غير المعقول الاعتقاد بأن الشؤون محسومة ومكتوبة مقدما، على اعتبار "أن الوضع يخدم السلطة الحالية التي لا تتوانى في انتهاج سياسة السلب وخرق القوانين التي سنتها في العديد من المناسبات".
وأبدى بلعباس تشاؤمه حول مستقبل البلاد، مؤكدا أن "الأزمة التي تمر بها البلاد تزداد حدة، ومن شأنها أن تؤدي إلى اضطرابات وفوضى عارمة"، "وتشكل تهديدا على سيادة أمتنا والتجانس الاجتماعي والعيش معا.. إن هذا الوضع الاقتصادي يثير قلقنا إلى درجة عالية، فكل مؤشرات الساعة تدق ناقوس الخطر"، يضيف بلعباس.
ويعتقد الأرسيدي، أنه من الممكن انتهاج المسار السياسي الصحيح، من خلال الرفض والاحتجاج السلمي لتزوير المسار الانتخابي التي تعد نقطة مهمة من أجل الانطلاق نحو حياة سياسية واجتماعية جديدة، في حين اعتبر محسن بلعباس أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات "لا تعدو أن تكون سوى إجراء إداري، بقدر ما يعطي بعدا للنضال من أجل تكريس السيادة الشعبية"، معتبرا أن رئيسها "عُين خرقا للقانون" ما سيؤدي - حسبه - "إلى المساس بمصداقية هذه الهيئة وزعزعت طمأنينة الناخبين حول مسار انتخابي كثيرا ما تم تفنيده بسبب تحريف النتائج من سلطة تهين أحزاب المعارضة ولا تحترم إرادة الشعب".
بلقاسم2017/02/13 على 21:261
...يجب أن تكوتوا في الميدان ليكوم لكم الحق قي الكلمة ومخاربة التزوير.......فلا خير ولا أمل في النظام ولا في هيئته للرقابة......الأمل في كلمة الشعب....وفي شبابنا المثقف .....