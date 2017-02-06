طالبهم بالمصداقية في معالجة الأخبار قرين للصحفيين: كونوا احترافيين في تغطية الإنتخابات

طالب وزير الاتصال، حميد قرين، الصحفيين بالتزام الاحترافية والمصداقية قبيل التشريعيات، لتجنيد المواطنين لأداء واجبهم الانتخابي عبر التقرب من مكاتب الاقتراع يوم 4 ماي المقبل، وترسيخ قيم المواطنة.

أكد وزير الاتصال حميد قرين، على ضرورة التزام الصحفيين بالاحترافية والمصداقية في تغطية الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في الرابع ماي المقبل، مؤكدا على أهمية دور وسائل الإعلام بما فيها الإذاعة الوطنية بمختلف قنواتها في حث المواطن على أداء واجبه الانتخابي وترسيخ قيم المواطنة.

وأشار حميد قرين، لدى استضافته في برنامج ضيف الصباح بإذاعة الجزائر من تيسمسيلت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة، إلى أنه تم التأكيد خلال اللقاء الذي جمعه برئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال مؤخرا على ضرورة التزام كل المؤسسات الإعلامية بأخلاقيات المهنة في تغطية التشريعيات المقبلة.

كما تطرق قرين إلى استراتيجية قطاعه لتطوير الإذاعة التي تم الشروع فيها منذ 2014 حيث تم إيلاء أهمية كبيرة للإذاعة الوطنية بمختلف قنواتها ومحطاتها الجهوية بالتركيز على 3 محاور منها ترقية المرأة وترقية البيئة وفتح المجال للشباب لإبداء رأيه في مختلف المسائل، مبرزا أهمية الصدى السحري للإذاعة التي تعد همزة وصل بين المواطن والمسؤول.

وعما تعلق بتعزيز العمل الجواري، اعتبر وزير الاتصال أن هذا الأمر يرتبط بمدى انسجام الطاقة البشرية والتزامها بمواصلة تقديم إعلام موضوعي هادف لبلوغ مسعى واحد. وهذا يندرج في صلب استراتيجية القطاع، مضيفا أن معاناة بعض الصحف الخاصة والعمومية التي ليس لديها إشهار، بسبب عدم وجود إرادة وارتباط بهدف واحد.