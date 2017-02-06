وصف عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، الإثنين، رسما كاريكاتيريا نشرته إحدى الصحف حول "معاركه" مع الصحفيين عبر شبكات التواصل الاجتماعي بـ"الفكرة الجميلة".
ونشرت جريدة "الطريق نيوز" في عددها ليوم الُإثنين رسما كاريكاتيريا يظهر فيه رئيس "حمس"، وهو يحمل عصا موسومة بشعار شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، ليضرب مقالا أو عمودا يرفعه صحفي يحمل قلما وهو يرتعد خوفا من ردة فعل مقري تجاهه.
وكانت فكرة هذا الرسم الكاريكاتوري، تجسيدا لردود فعل ينشرها رئيس "حمس" باستمرار ردا على مقالات صحفية تتناول الشأن الداخلي لحزبه ووصفت بمعارك إعلامية .
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ولم يبد مقري انزعاجه من هذا الرسم الكاركياتيري، وكتب أن "فكرته جميلة مهما كانت نيتها، والحمد لله أنها تبين بأننا نواجه الكلمة بالكلمة، كلمة في الجريدة تقابلها كلمة في الفايس بوك..الحمد لله سلاحي ليس كلاشنكوف، ولا ابتزاز بالإشهار، ولا تخويف بالسجن، ولا إكراه بالأجرة الشهرية، ولا إغراء بالامتيازات".
وأوضح هذا المسؤول السياسي أن "صورة الصحفي الصغير (في الرسم) غير واقعية لأن أثر الصحفي ليس أقل من أثر الفايس بوك، إلا من صغر نفسه بالابتعاد عن المهنية، والقواعد الأخلاقية المتعارف عليها، ونحن لا نقبل هذا للصحافة، نريدها ان تبقى شامخة ذات مصداقية، ولذلك دافعنا عنها وخرجنا إلى الشارع من أجلها، من أجل المبدأ ليس خوفا ولا طمعا فيها".
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مقري معجب بكاريكاتير حول "معاركه" مع الصحفيين
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
وصف عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، الإثنين، رسما كاريكاتيريا نشرته إحدى الصحف حول "معاركه" مع الصحفيين عبر شبكات التواصل الاجتماعي بـ"الفكرة الجميلة".
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ونشرت جريدة "الطريق نيوز" في عددها ليوم الُإثنين رسما كاريكاتيريا يظهر فيه رئيس "حمس"، وهو يحمل عصا موسومة بشعار شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، ليضرب مقالا أو عمودا يرفعه صحفي يحمل قلما وهو يرتعد خوفا من ردة فعل مقري تجاهه.
وكانت فكرة هذا الرسم الكاريكاتوري، تجسيدا لردود فعل ينشرها رئيس "حمس" باستمرار ردا على مقالات صحفية تتناول الشأن الداخلي لحزبه ووصفت بمعارك إعلامية .
.
ولم يبد مقري انزعاجه من هذا الرسم الكاركياتيري، وكتب أن "فكرته جميلة مهما كانت نيتها، والحمد لله أنها تبين بأننا نواجه الكلمة بالكلمة، كلمة في الجريدة تقابلها كلمة في الفايس بوك..الحمد لله سلاحي ليس كلاشنكوف، ولا ابتزاز بالإشهار، ولا تخويف بالسجن، ولا إكراه بالأجرة الشهرية، ولا إغراء بالامتيازات".
وأوضح هذا المسؤول السياسي أن "صورة الصحفي الصغير (في الرسم) غير واقعية لأن أثر الصحفي ليس أقل من أثر الفايس بوك، إلا من صغر نفسه بالابتعاد عن المهنية، والقواعد الأخلاقية المتعارف عليها، ونحن لا نقبل هذا للصحافة، نريدها ان تبقى شامخة ذات مصداقية، ولذلك دافعنا عنها وخرجنا إلى الشارع من أجلها، من أجل المبدأ ليس خوفا ولا طمعا فيها".
.