قالت إذاعة فرنسا الدولية، الإثنين، أن الجزائر تشهد ندرة غير مسبوقة في المخدرات، ساهمت في تضاعف أسعارها بعد تشديد الرقابة على الحدود الغربية مع المغرب وتزايد الحملات الأمنية مروجيها ومهربيها.
ونشرت هذه الإذاعة على موقعها روبورتاجا من شوارع العاصمة، وصل إلى نتيجة مفادها أن القنب الهندي الذي يعد المغرب أهم مصدر له اختفى خلال الأسابيع الأخيرة مسجلا ندرة غير مسبوقة .
ونقلت عمن أسمتهم مستهلكين تأكيدهم أن أسعار هذا النوع من المخدرات تضاعفت وإيجادها أضحى صعبا.
وأرجع التقرير سبب هذه الوضعية، إلى قيام السلطات الجزائرية ببناء حائط على طول الحدود الغربية مع المغرب لمواجهة تهريب المخدرات، فضلا عن تكثيف الحملات الأمنية وحجز كميات كبيرة من المخدرات المهربة.
وكانت حصيلة سنوية نشرها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات منذ أيام، أكدت أن مصالح الأمن والدرك والجمارك حجزت خلال العام الماضي أكثر من 109 طن من القنب الهندي ، من بينها 74.34% مصدرها المغرب.
وأوضح الديوان أن كمية القنب الهندي المحجوزة انخفاضا بـ 13.89% مقارنة بسنة 2015، ويرجع الفضل في ذلك إلى تعزيز الأمن على مستوى الحدود.
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إذاعة فرنسا الدولية:
الجزائر تعيش ندرة في المخدرات !
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
قالت إذاعة فرنسا الدولية، الإثنين، أن الجزائر تشهد ندرة غير مسبوقة في المخدرات، ساهمت في تضاعف أسعارها بعد تشديد الرقابة على الحدود الغربية مع المغرب وتزايد الحملات الأمنية مروجيها ومهربيها.
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ونشرت هذه الإذاعة على موقعها روبورتاجا من شوارع العاصمة، وصل إلى نتيجة مفادها أن القنب الهندي الذي يعد المغرب أهم مصدر له اختفى خلال الأسابيع الأخيرة مسجلا ندرة غير مسبوقة .
ونقلت عمن أسمتهم مستهلكين تأكيدهم أن أسعار هذا النوع من المخدرات تضاعفت وإيجادها أضحى صعبا.
وأرجع التقرير سبب هذه الوضعية، إلى قيام السلطات الجزائرية ببناء حائط على طول الحدود الغربية مع المغرب لمواجهة تهريب المخدرات، فضلا عن تكثيف الحملات الأمنية وحجز كميات كبيرة من المخدرات المهربة.
وكانت حصيلة سنوية نشرها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات منذ أيام، أكدت أن مصالح الأمن والدرك والجمارك حجزت خلال العام الماضي أكثر من 109 طن من القنب الهندي ، من بينها 74.34% مصدرها المغرب.
وأوضح الديوان أن كمية القنب الهندي المحجوزة انخفاضا بـ 13.89% مقارنة بسنة 2015، ويرجع الفضل في ذلك إلى تعزيز الأمن على مستوى الحدود.