سليماني يخلف معوش بمركز السجل التجاري

أحيل المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري، محمد معوش، على التقاعد، وعيّن الإطار المركزي بوزارة التجارة، محمد سليماني، خلفا له بالنيابة..

وحسب مصادر من المركز، سيتمّ لاحقا ترسيم المدير العام الجديد.. وتأتي إحالة معوش على التقاعد، ساعات فقط بعد تصريحات أدلى بها إلى وكالة الأنباء الجزائرية، بشأن تعميم السجل التجاري الإلكتروني، الذي لم تتجاوز نسبة تعميمه 30 بالمائة، رغم انقضاء قرابة سنتين من اعتماده كآلية جديدة من آليات محاربة التلاعب بالسجلات التجارية العادية.