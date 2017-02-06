مقصيو "الباخرة المحطمة" يحتجون ويطالبون بلقاء "مير" برج الكيفان

تجمهرعشرات المواطنين المقصيين من السكن من حي الباخرة المحطمة أمام مقر بلدية برج الكيفان التابعة لولاية الجزائر، الإثنين، مطالبين بتدخل السلطات المحلية بالرد على طعونهم التي أوعدوها منذ سنة ونصف و كذا بضرورة مقابلة رئيس البلدية لإيجاد الحلول الضرورية حسبهم.

وأفاد محتجون في حديث لـ" الشروق" أنهم أودعوا طعونهم بعد إقصائهم من عملية إعادة الاسكان، معبرين عن استيائهم و تذمرهم الشديدين نتيجة الاقصاء و كذا نتيجة تماطل السلطات المحلية في الرد على طعونهم التي أوعدوها على مستوى البلدية، مردفين أن السلطات المعنية تجاهلت طعونهم بالرغم من مرور أكثر من سنة من ايداعها.

وقال المحتجون أنهم سئموا ما وصفوه بـ "سياسة الكيل بمكيالين و كذا سياسة الوعود الكاذبة التي يتغن بها المسؤولين في كل مرة من أجل امتصاص غضبهم دون تقديم ردود سريعة في قضيتهم"، وحسب شهود عيان فإن يوم الاستقبال المخصص للمواطنين شهد فوضى عارمة بعد تنظيم العائلات للاحتجاج حيث تدخلت مصالح الأمن لتفريق الغاضبين الذين أصروا على لقاء رئيس البلدية، من أجل نقل احتجاجهم.