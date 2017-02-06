مشرفة تربوية تعتدي على تلميذ بأم البواقي وتفقده السمع

تقدّمت عائلة التلميذ "إسلام دلاج" بشكوى إلى وكيل الجمهورية، الإثنين، من أجل فتح تحقيق ومقاضاة مشرفة تربوية، اعتدت بالضرب على التلميذ إسلام داخل متوسطة حميمي الطاهر بمدينة عين البيضاء التابعة لأم البواقي، وتسببت له في عجز في السمع.

حيثيات القضية، حسب الشكوى التي تلقتها "الشروق" نسخة من عائلة الطفل، فإن الحادثة تعود إلى الأسبوع المنقضي، حينما تغيّبت إحدى الأستاذات وحلّت محلها المشرفة التربوية، التي كلفت بالبقاء مع التلاميذ خلال الحصة، لتقوم المشرفة التربوية بالاعتداء بالضرب على التلميذ إسلام داخل القسم، حيث تسببت له في عجز مدته 15 يوما، حسب تقرير الطبيب الشرعي الذي اطلعت "الشروق" على نسخة منه، وهو الأمر أيضا الذي أدى إلى فقدان إسلام السمع بنسبة 95 بالمائة، حسب ما صرّحت به عائلة الضحية، بينما تحدثت المشرفة التربوية عن اعتداء تعرضت له من شقيقة إسلام الكبرى، بالضرب داخل حرم المؤسسة، ما سبّب لها إصابات في الوجه، وقالت بأنها هي أيضا ستتقدم بشكوى ضد عائلة التلميذ.

واتصلت "الشروق"، الإثنين، بمدير التربية لولاية أم البواقي، الذي أكد فتح تحقيق من طرف المديرية في القضية، وقال إن مصالحه ترفض العنف بكل أشكاله، سواء من المربي أم من التلميذ.