اتهموه بتجميد المشاريع التنموية وطلبوا من الوالي التدخل سكان بئر خادم ينتفضون ويطالبون المير بالرحيل

انتفض سكان بلدية بئرخادم، التابعة لولاية الجزائر، الإثنين، أمام مقر البلدية في احتجاجات جراء حالة الإهمال والركود التي تعيشها البلدية في الآونة الأخيرة، بفعل تجميد "المير" كافة المشاريع جراء دخوله في صراعات مع المنتخبين المحليين، مطالبين إياه بالرحيل، فيما تدخلت عناصر الأمن لتفريق المحتجين.

وقال السكان لـ "الشروق"، إنهم تقدموا بعدة طلبات على مستوى البلدية من أجل دعوتها إلى ضرورة الإسراع في تجسيد المشاريع وتسوية وضعيتهم على غرار سكان الأحواش وأصحاب المستثمرات الفلاحية، إلا أن جميع مطالبهم لا تزال تترنح في مكاتب المسؤولين ولم تتحرك قيد أنملة.

وقال المحتجون إن العديد من مشاريع الطرقات باتت مجمدة بفعل حالة الانسداد التي فرضت عليهم بسبب تعنت رئيس البلدية ودخوله في صراعات هامشية مع المسؤولين والتفكير في مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة بالبلدية.

فيما اتهم سكان أحياء أخرى رئيس البلدية بالوقوف حجر عثرة أمام المشاريع التنموية وتعريض أطفال المدارس للخطر كالتماطل في تنصيب ممهلات على مستوى الطرقات الرئيسة والفرعية لحي جنان مزيان وتحديدا بشارع محفوظ كتو، الذي يضم المدرسة الابتدائية عميروش محمد، إلى جانب عشرات الأحياء والمحاور المحاذية للمؤسسات التربوية بالمنطقة، مما تم التأشير عليه من طرف مصالح الدائرة، والغلاف المالي المعتبر المخصص لتنصيب ممهلات بلاستيكية عصرية وهو المشروع المعطل بجرة قلم المير.. وهدد السكان بتنظيم مسيرة عارمة في حال تعنت المسؤول الأول للبلدية في رفضه دفع وتيرة الأشغال، طالبين من الوالي المنتدب بمقاطعة بئر مراد رايس والوالي زوخ التدخل لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ودفعها.