أمر والي البويرة مولود شريفي، الإثنين، خلال زيارته لمدينة الأخضرية بضرورة إيجاد حل سريع ونهائي لمشكل المفرغة العمومية المتواجدة بقرية زبربورة والتي باتت تشكل خطرا حقيقيا على السكان المجاورين بالخصوص بفعل تراكم النفايات بمدخلها في ظل انعدام طريق ملائم للوصول إلى المفرغة.
والي الولاية تفاجأ بمشهد الأكوام الكبيرة من النفايات بمدخل المفرغة التي دخلها ماشيا على الأقدام، وهو ما أثار حفيظته خاصة بعد استماعه لشكاوي السكان المجاورين الذين دفعهم الوضع إلى غلقها احتجاجا على تقاعس المسؤولين المحليين حسبهم في إيجاد حل للطريق المؤدية إليها ، حيث تضطر شاحنات البلدية إلى تفريغ حمولتها عند المدخل لتعذر مواصلة سيرها بسبب تدهور حالة الطريق خاصة في زمن الاضطرابات الجوية، هذا الوضع دفع بوالي الولاية بتوجيه تعليمات صارمة وبنبرة حادة للمسؤولين المحليين في حينها بضرورة تسخير كل الإمكانيات المتوفرة بما فيها الولائية من أجل تعبير الطريق ووضع حد نهائي لمشكل المفرغة العمومية التي أسالت الكثير من الحبر وبات إغلاقها تارة من طرف السكان وتارة بفعل تعذر الرمي فيها يتسبب في تراكم النفايات بالمدينة لأيام وما يشكل ذلك من خطر على الصحة العمومية.
.. وإعانات مالية إضافية لفرق كرة القدم المحلية
إستغل والي البويرة زيارته الميدانية التي قادته نهار أمس لبعض بلديات الولاية في الالتقاء ببعض رؤساء الأندية المحلية لكرة القدم لكل من الأخضرية وسور الغزلان، حيث قدم مساعدات مالية لتلك الفرق الممثلة للولاية على غرار فريق إتحاد الأخضرية الناشط ضمن القسم الوطني الثاني للهواة والذي استفاد من مبلغ 100 مليون سنتيم إضافة إلى الإعانات المقدمة سنويا من ميزانية الولاية، في حين استفاد فريق سور الغزلان من غلاف مالي مماثل فضلا عن تخصيص مبلغ 400 مليون سنتيم أخرى لترميم الملعب البلدي الذي يعرف تدهورا كبيرا ، وتهدف هذه المبادرة حسب الوالي إلى دعم تلك الفرق لاسيما وأنها تعاني من ضائقة مالية خاصة في فترة العودة، للوصول إلى تمثيل أحسن للولاية ضمن البطولات والرقي بالرياضة المحلية إلى أعلى المستويات.
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والي البويرة يأمر بوضع حد لمشكل المفرغة العمومية بالأخضرية
أحسن حراش
أمر والي البويرة مولود شريفي، الإثنين، خلال زيارته لمدينة الأخضرية بضرورة إيجاد حل سريع ونهائي لمشكل المفرغة العمومية المتواجدة بقرية زبربورة والتي باتت تشكل خطرا حقيقيا على السكان المجاورين بالخصوص بفعل تراكم النفايات بمدخلها في ظل انعدام طريق ملائم للوصول إلى المفرغة.
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والي الولاية تفاجأ بمشهد الأكوام الكبيرة من النفايات بمدخل المفرغة التي دخلها ماشيا على الأقدام، وهو ما أثار حفيظته خاصة بعد استماعه لشكاوي السكان المجاورين الذين دفعهم الوضع إلى غلقها احتجاجا على تقاعس المسؤولين المحليين حسبهم في إيجاد حل للطريق المؤدية إليها ، حيث تضطر شاحنات البلدية إلى تفريغ حمولتها عند المدخل لتعذر مواصلة سيرها بسبب تدهور حالة الطريق خاصة في زمن الاضطرابات الجوية، هذا الوضع دفع بوالي الولاية بتوجيه تعليمات صارمة وبنبرة حادة للمسؤولين المحليين في حينها بضرورة تسخير كل الإمكانيات المتوفرة بما فيها الولائية من أجل تعبير الطريق ووضع حد نهائي لمشكل المفرغة العمومية التي أسالت الكثير من الحبر وبات إغلاقها تارة من طرف السكان وتارة بفعل تعذر الرمي فيها يتسبب في تراكم النفايات بالمدينة لأيام وما يشكل ذلك من خطر على الصحة العمومية.
.. وإعانات مالية إضافية لفرق كرة القدم المحلية
إستغل والي البويرة زيارته الميدانية التي قادته نهار أمس لبعض بلديات الولاية في الالتقاء ببعض رؤساء الأندية المحلية لكرة القدم لكل من الأخضرية وسور الغزلان، حيث قدم مساعدات مالية لتلك الفرق الممثلة للولاية على غرار فريق إتحاد الأخضرية الناشط ضمن القسم الوطني الثاني للهواة والذي استفاد من مبلغ 100 مليون سنتيم إضافة إلى الإعانات المقدمة سنويا من ميزانية الولاية، في حين استفاد فريق سور الغزلان من غلاف مالي مماثل فضلا عن تخصيص مبلغ 400 مليون سنتيم أخرى لترميم الملعب البلدي الذي يعرف تدهورا كبيرا ، وتهدف هذه المبادرة حسب الوالي إلى دعم تلك الفرق لاسيما وأنها تعاني من ضائقة مالية خاصة في فترة العودة، للوصول إلى تمثيل أحسن للولاية ضمن البطولات والرقي بالرياضة المحلية إلى أعلى المستويات.