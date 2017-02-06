أعلنت بغداد، الاثنين، مقتل 13 من قادة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في غارة شنتها مقاتلات عراقية، السبت، على اجتماع للتنظيم المتشدد، مشيرة إلى احتمال أن يكون زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في عداد المشاركين في الاجتماع ولكن من دون أن يعرف في الحال ما إذا كان قد أصيب في الغارة أم لا.
وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان، إن قادة التنظيم المتشدد كانوا مجتمعين في قضاء القائم في محافظة الأنبار (غرب)، السبت، حين استهدفتهم المقاتلات العراقية، مما أسفر عن "مقتل 13 إرهابياً من قيادات داعش".
وأورد البيان أسماء القياديين القتلى ولم يكن اسم البغدادي في عدادها، كما لم يوضح البيان ما إذا كان زعيم التنظيم الجهادي قد أصيب في الغارة أم لا.
وجاء في بيان القيادة التي تنسق القتال ضد الجهاديين في العراق، إن "خلية استخباراتية راقبت تحرك قافلة كانت تنقل البغدادي من منطقة الرقة، معقل الجهاديين الرئيسي في سوريا، عبر الحدود إلى منطقة القائم".
وأضاف أن "رتلاً من ثلاث عجلات نوع لاندكروز تحرك يوم 2017/2/9 من ريف الرقة واستقر في منطقة السويعية في أطراف البو كمال وفي اليوم التالي تم استبدال العجلات بشاحنات في منطقة البو كمال".
وأضاف "كما كانت هناك طائرة مسيرة يديرها.. المسؤول عنهم المدعو أبو عمار العراقي وهو من مدينة سامراء".
وأكد البيان، أن "الرتل توجه إلى منطقة العبيدي واستقر في ما يسمى ديوان الخلافة يعود إلى المدعو أبو خليل العزاوي".
وأضاف أنه "كان مع أبو بكر البغدادي المدعو أبو عبد الله الأنباري (أبو جنات الراوي) المسؤول عن الملف الأمني وستة قيادات أخرى مهمة".
وقامت مقاتلات إف-16 العراقية بقصف مكان اجتماعهم في 11 فيفري، إلا أن البيان لم يوضح ما إذا كان البغدادي متواجداً وقت القصف.
وأكد "استهداف موقع الاجتماع بضربة جوية مباشرة أدت إلى مقتل 13 إرهابياً من قيادات داعش الإرهابي".
وكان البغدادي أعلن قيام "الخلافة" في العراق وسوريا في جوان 2014.
وقال الجيش العراقي، إن عشرات من مسلحي تنظيم "داعش" قتلوا كذلك في ضربات جوية أخرى في نفس المنطقة في إطار العملية.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال الأسبوع الماضي في مقابلة مع تلفزيون "فرانس 24"، إن السلطات العراقية تملك معلومات عن مكان وجود أبو بكر البغدادي.
وقال العبادي رداً على سؤال عما إذا كان البغدادي لا يزال موجوداً في الموصل التي سيطرت القوات العراقية على أجزاء كبيرة منها خلال الأشهر الماضية "لا أريد أن أفصح عن شيء من هذا القبيل. توجد معلومات محددة عن تواجده وأين يوجد".
وعن المعلومات التي ذكرت أن البغدادي غادر العراق في اتجاه سوريا حيث يسيطر التنظيم الجهادي على مساحات أخرى من الأرض، قال العبادي إن "أكثر المقاتلين غير العراقيين هاجروا هم وعوائلهم، غادروا الموصل منذ فترة.. البغدادي يعتبر قائداً لهم".
وتابع إن "البغدادي فقد أكثر القيادات الذين معه"، مشيراً إلى مقتل عدد كبير من القادة العسكريين، مجدداً القول "نعرف حركته ونعرف الجهاز المحيط به".
وتخوض قوات عراقية معارك منذ أكتوبر لاستعادة السيطرة على الموصل، ثاني مدن العراق وآخر أكبر معاقل الجهاديين في البلاد. وقد سيطرت على الجزء الأكبر من المدينة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
الأكثر تفاعلا
1"داعش" يحرض على اغتيال أشهر علماء ودعاة الإسلام
2الأمن التونسي عاد لممارسات النظام السابق القمعية
3ماذا طلب فيون من مسلمي فرنسا خلال زيارته مسجد سان دوني؟
4قلقون حيال الصحة العقلية لترامب
5حماس تنتخب قائداً جديداً لها في غزة خلفاً لهنية
Français English
الرأي
سليم قلالة
سأموت ولكن الجزائر ستستقل
جمال لعلامي
المحقور في الحبّ المحظور!
صالح عوض
المواجهة قادمة
محمد الهادي الحسني
تحرير الأرض وتحرير التاريخ
أبو بكر خالد سعد الله
«نقولها بوضوح: لقد تحرّرنا بفضل اللغة الفرنسية»!
صالح عوض
العربية المعجزة
جمال لعلامي
الأقربون أولى!
رشيد ولد بوسيافة
فضائح التوظيف في الجزائر
عمار يزلي
يسقط الثلج!
جمال لعلامي
يحلفون ويحنثون ولا يصومون!
الفيديو
هاجس اللّانضباط في الأندية ..نقطة سوداء تخرق المنظومة الكروية في الجزائر
رومانيا: تجدد المظاهرات المطالبة باستقالة الحكومة
تسريحات نجوم الفن والرياضة تستهوي الشباب الجزائري
لحظة وصول المصرية الأسمن في العالم إلى الهند من أجل العلاج
عرض أولي للوثائقي "الجزائر مكّة الثوار" بمتحف الهجرة بباريس
اللجوء السوري في الجزائر.. تبادل ثقافي واقتصادي
عراك في برلمان جنوب إفريقيا
الاختناق المروري بالطريق الوطني رقم 1 يقلق مستعمليه
مقبرة السانية بوهران تتحول إلى مسبح..
شهادات حية حول سجن "صيدنايا" العسكري في سوريا
ما هو مصير البغدادي بعد غارة عراقية استهدفت اجتماعاً لـ"داعش"؟
أ ف ب - الشروق أونلاين
أعلنت بغداد، الاثنين، مقتل 13 من قادة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في غارة شنتها مقاتلات عراقية، السبت، على اجتماع للتنظيم المتشدد، مشيرة إلى احتمال أن يكون زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في عداد المشاركين في الاجتماع ولكن من دون أن يعرف في الحال ما إذا كان قد أصيب في الغارة أم لا.
تغطيات ذات صلة
النظام السوري استخدم أسلحة كيماوية في حلب
ما هو مصير البغدادي بعد غارة عراقية استهدفت اجتماعاً لـ"داعش"؟
مستشار ترامب للأمن القومي يستقيل.. وروسيا السبب!
أردوغان: نسعى لإقامة مناطق آمنة في سوريا بعد عملية الرقة
20 قتيلاً في اشتباكات جديدة على ساحل اليمن
وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان، إن قادة التنظيم المتشدد كانوا مجتمعين في قضاء القائم في محافظة الأنبار (غرب)، السبت، حين استهدفتهم المقاتلات العراقية، مما أسفر عن "مقتل 13 إرهابياً من قيادات داعش".
وأورد البيان أسماء القياديين القتلى ولم يكن اسم البغدادي في عدادها، كما لم يوضح البيان ما إذا كان زعيم التنظيم الجهادي قد أصيب في الغارة أم لا.
وجاء في بيان القيادة التي تنسق القتال ضد الجهاديين في العراق، إن "خلية استخباراتية راقبت تحرك قافلة كانت تنقل البغدادي من منطقة الرقة، معقل الجهاديين الرئيسي في سوريا، عبر الحدود إلى منطقة القائم".
وأضاف أن "رتلاً من ثلاث عجلات نوع لاندكروز تحرك يوم 2017/2/9 من ريف الرقة واستقر في منطقة السويعية في أطراف البو كمال وفي اليوم التالي تم استبدال العجلات بشاحنات في منطقة البو كمال".
وأضاف "كما كانت هناك طائرة مسيرة يديرها.. المسؤول عنهم المدعو أبو عمار العراقي وهو من مدينة سامراء".
وأكد البيان، أن "الرتل توجه إلى منطقة العبيدي واستقر في ما يسمى ديوان الخلافة يعود إلى المدعو أبو خليل العزاوي".
وأضاف أنه "كان مع أبو بكر البغدادي المدعو أبو عبد الله الأنباري (أبو جنات الراوي) المسؤول عن الملف الأمني وستة قيادات أخرى مهمة".
وقامت مقاتلات إف-16 العراقية بقصف مكان اجتماعهم في 11 فيفري، إلا أن البيان لم يوضح ما إذا كان البغدادي متواجداً وقت القصف.
وأكد "استهداف موقع الاجتماع بضربة جوية مباشرة أدت إلى مقتل 13 إرهابياً من قيادات داعش الإرهابي".
وكان البغدادي أعلن قيام "الخلافة" في العراق وسوريا في جوان 2014.
وقال الجيش العراقي، إن عشرات من مسلحي تنظيم "داعش" قتلوا كذلك في ضربات جوية أخرى في نفس المنطقة في إطار العملية.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال الأسبوع الماضي في مقابلة مع تلفزيون "فرانس 24"، إن السلطات العراقية تملك معلومات عن مكان وجود أبو بكر البغدادي.
وقال العبادي رداً على سؤال عما إذا كان البغدادي لا يزال موجوداً في الموصل التي سيطرت القوات العراقية على أجزاء كبيرة منها خلال الأشهر الماضية "لا أريد أن أفصح عن شيء من هذا القبيل. توجد معلومات محددة عن تواجده وأين يوجد".
وعن المعلومات التي ذكرت أن البغدادي غادر العراق في اتجاه سوريا حيث يسيطر التنظيم الجهادي على مساحات أخرى من الأرض، قال العبادي إن "أكثر المقاتلين غير العراقيين هاجروا هم وعوائلهم، غادروا الموصل منذ فترة.. البغدادي يعتبر قائداً لهم".
وتابع إن "البغدادي فقد أكثر القيادات الذين معه"، مشيراً إلى مقتل عدد كبير من القادة العسكريين، مجدداً القول "نعرف حركته ونعرف الجهاز المحيط به".
وتخوض قوات عراقية معارك منذ أكتوبر لاستعادة السيطرة على الموصل، ثاني مدن العراق وآخر أكبر معاقل الجهاديين في البلاد. وقد سيطرت على الجزء الأكبر من المدينة.