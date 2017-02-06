أمريكا تفرض عقوبات على نائب الرئيس الفنزويلي

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، عقوبات على نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي، على خلفية اتهامه بالتورط في تجارة المخدرات.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها، أنها أدرجت العيسمي، وهو سوري الأصل، على قائمة العقوبات المالية، ما يعني تجميد أي أصول له في الولايات المتحدة، ومنع أي مواطن أو كيان أمريكي من التعامل معه.

وأشار البيان إلى أن إدراج العيسمي على قائمة عقوباتها هو "ثمرة تحقيق استمر لسنوات عديدة".

وتولى العيسمي (42 عاماً)، منصب نائب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في 4 جانفي الماضي، وهو يعد من أبرز السياسيين في البلاد.

وشغل العيسمي منصب وزير الداخلية والعدل في فنزويلا من 2008 إلى 2012، كما تقلد مناصب عديدة، كان آخرها حاكم ولاية أراغوا (شمال)، التي تعتبر إحدى أكثر ولايات البلاد عنفاً.