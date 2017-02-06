قال متحدث باسم الشرطة النمساوية، إن الشرطة اعتقلت شاباً يمجد النظام النازي بعد أن خرج علناً على هيئة الزعيم الألماني الراحل أدولف هتلر.
وذكر المتحدث، أن الشاب البالغ من العمر 25 عاماً اعتقل، مساء الاثنين، في برونو أم إن مسقط رأس هتلر.
وقالت صحيفة ألمانية، يوم السبت، إن الرجل شوهد خارج المنزل الذي ولد فيه هتلر وفي مكتبة محلية وهو يتصفح مجلات عن الحرب العالمية الثانية.
وذكرت الصحيفة، أن الرجل ظهر على هيئة هتلر وخاصة شاربه المميز وتصفيف شعره وملابسه، مضيفة أنه عرف نفسه في حانة محلية بأنه هيرالد هتلر.
وقال المتحدث: "حتماً هذه ليست مزحة في مهرجان أو مشروع فني. هذا الشاب يدرك تماماً ما يفعله".
وقاد هتلر الذي ولد عام 1889 ألمانيا النازية إلى الحرب العالمية الثانية. وتمجيد هتلر أو النازيين جريمة في النمسا التي ضمتها ألمانيا النازية في عام 1938.
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كان يتجول قرب المنزل الذي نشأ فيه الزعيم النازي
الشرطة النمساوية تعتقل شبيه هتلر
رويترز - الشروق أونلاين
قال متحدث باسم الشرطة النمساوية، إن الشرطة اعتقلت شاباً يمجد النظام النازي بعد أن خرج علناً على هيئة الزعيم الألماني الراحل أدولف هتلر.
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وذكر المتحدث، أن الشاب البالغ من العمر 25 عاماً اعتقل، مساء الاثنين، في برونو أم إن مسقط رأس هتلر.
وقالت صحيفة ألمانية، يوم السبت، إن الرجل شوهد خارج المنزل الذي ولد فيه هتلر وفي مكتبة محلية وهو يتصفح مجلات عن الحرب العالمية الثانية.
وذكرت الصحيفة، أن الرجل ظهر على هيئة هتلر وخاصة شاربه المميز وتصفيف شعره وملابسه، مضيفة أنه عرف نفسه في حانة محلية بأنه هيرالد هتلر.
وقال المتحدث: "حتماً هذه ليست مزحة في مهرجان أو مشروع فني. هذا الشاب يدرك تماماً ما يفعله".
وقاد هتلر الذي ولد عام 1889 ألمانيا النازية إلى الحرب العالمية الثانية. وتمجيد هتلر أو النازيين جريمة في النمسا التي ضمتها ألمانيا النازية في عام 1938.