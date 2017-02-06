كشف والي ولاية الوادي محمد بوشمة، في حديث للأسرة الإعلامية مؤخرا أن حصة معتبرة من السكن العمومي الاجتماعي ستوزع في بلدية الوادي وعدد من البلديات الأخرى قبل نهاية شهر مارس المنقضي، كما دعا المقاولين إلى ضرورة الإسراع في عملية انجاز المشاريع المسلمة إليها في اقرب الآجال.
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها "الشروق" فإن العملية ستعنى وبشكل استعجالي حوالي 1600 مسكن إيجاري اجتماعي، وستكون النسبة الكبيرة منها في عاصمة الوادي، أين تتركز النسبة الكبرى من طلبات الحصول على المساكن الاجتماعية، والمشيد اغلبها في حي 08 ماي الكائن في الضاحية الشمالية الشرقية من المدينة، اذ يرتقب أن تبدأ لجنة السكن على مستوى دائرة الوادي في الاجتماع في الأيام القليلة القادمة، قصد الانطلاق في الإجراءات الإدارية الخاصة بعملية التوزيع، والتي ينتظرها الآلاف من سكان عاصمة الولاية، خاصة ذوي الدخل المحدود، بعد ان استنفدت مصاريف الكراء الجزء الأكبر من مدخراتهم المالية. كما ستسمح عملية توزيع السكنات المنتظرة في تجنيب الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري تكبد مصاريف إضافية، خاصة بالحراسة ومصاريف الإصلاحات الدورية التي عادة ما يقوم بها الصندوق في سبيل الإبقاء على الشكل المقبول للسكنات، إلى غاية تسليمها على مستحقيها، كما سيتمكن "اوبيجيي الوادي" من تحصيل مداخيل اضافية سيكون مصدرها حقوق الكراء، التي سيدفعها القاطنون الجدد.
يذكر أن ولاية الوادي ينجز بها 6580 مسكن في إطار نمط السكان الاجتماعي الإيجاري، موزعة عبر بلديات الولاية الثلاثين، نالت منهم عاصمة الولاية حصة الأسد، بينما وزعت باقي المساكن على البلديات والدوائر حسب عدد سكان كل بلدية، وينتظر أن تسلم البنايات بداية من الثلاثي الأخير من السنة الحالية، على أن توزع لاحقا على مستحقيها في غضون عام 2018، لتساهم و في اطار البرنامج الولائي الشامل، والموضوع في مختلف الصيغ والتي يأتي في مقدمها برنامج القضاء على السكن الهش، وكذا السكن الريفي، في القضاء على أزمة السكن نهائيا مع مطلع عام 2019 حسب تصريحات سابقة للقائمين على قطاع السكان للشروق.
ويوجد حاليا حوالي 20 ألف مسكن في مختلف الصيغ في طور الإنجاز والتي منها 6580 مسكن اجتماعي و7143 إعانة موجهة لبناء المساكن الريفية و2778 وحدة سكنية في اطار السكن الترقوي المدعم و2179 اعانة مقدمة للمواطنين المحصين في برنامج امتصاص السكن الهش يقوم أصحابها بأشغال إعادة التهيئة حاليا.
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حسب تصريحات والي الوادي محمد بوشمة
توزيع 1600 سكن اجتماعي في مدينة الوادي قبل نهاية مارس القادم
رشيد شويخ
صحفي بمكتب الشروق في ولاية الوادي
كشف والي ولاية الوادي محمد بوشمة، في حديث للأسرة الإعلامية مؤخرا أن حصة معتبرة من السكن العمومي الاجتماعي ستوزع في بلدية الوادي وعدد من البلديات الأخرى قبل نهاية شهر مارس المنقضي، كما دعا المقاولين إلى ضرورة الإسراع في عملية انجاز المشاريع المسلمة إليها في اقرب الآجال.
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وحسب المعلومات التي تحصلت عليها "الشروق" فإن العملية ستعنى وبشكل استعجالي حوالي 1600 مسكن إيجاري اجتماعي، وستكون النسبة الكبيرة منها في عاصمة الوادي، أين تتركز النسبة الكبرى من طلبات الحصول على المساكن الاجتماعية، والمشيد اغلبها في حي 08 ماي الكائن في الضاحية الشمالية الشرقية من المدينة، اذ يرتقب أن تبدأ لجنة السكن على مستوى دائرة الوادي في الاجتماع في الأيام القليلة القادمة، قصد الانطلاق في الإجراءات الإدارية الخاصة بعملية التوزيع، والتي ينتظرها الآلاف من سكان عاصمة الولاية، خاصة ذوي الدخل المحدود، بعد ان استنفدت مصاريف الكراء الجزء الأكبر من مدخراتهم المالية. كما ستسمح عملية توزيع السكنات المنتظرة في تجنيب الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري تكبد مصاريف إضافية، خاصة بالحراسة ومصاريف الإصلاحات الدورية التي عادة ما يقوم بها الصندوق في سبيل الإبقاء على الشكل المقبول للسكنات، إلى غاية تسليمها على مستحقيها، كما سيتمكن "اوبيجيي الوادي" من تحصيل مداخيل اضافية سيكون مصدرها حقوق الكراء، التي سيدفعها القاطنون الجدد.
يذكر أن ولاية الوادي ينجز بها 6580 مسكن في إطار نمط السكان الاجتماعي الإيجاري، موزعة عبر بلديات الولاية الثلاثين، نالت منهم عاصمة الولاية حصة الأسد، بينما وزعت باقي المساكن على البلديات والدوائر حسب عدد سكان كل بلدية، وينتظر أن تسلم البنايات بداية من الثلاثي الأخير من السنة الحالية، على أن توزع لاحقا على مستحقيها في غضون عام 2018، لتساهم و في اطار البرنامج الولائي الشامل، والموضوع في مختلف الصيغ والتي يأتي في مقدمها برنامج القضاء على السكن الهش، وكذا السكن الريفي، في القضاء على أزمة السكن نهائيا مع مطلع عام 2019 حسب تصريحات سابقة للقائمين على قطاع السكان للشروق.
ويوجد حاليا حوالي 20 ألف مسكن في مختلف الصيغ في طور الإنجاز والتي منها 6580 مسكن اجتماعي و7143 إعانة موجهة لبناء المساكن الريفية و2778 وحدة سكنية في اطار السكن الترقوي المدعم و2179 اعانة مقدمة للمواطنين المحصين في برنامج امتصاص السكن الهش يقوم أصحابها بأشغال إعادة التهيئة حاليا.