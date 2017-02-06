قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، مساء الاثنين، إنه لن يعظ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التعامل مع اللاجئين السوريين.
وأضاف ترودو: "آخر ما يتوقعه الكنديون مني هو أن أحاضر في دولة أخرى عن كيفية اختيار طريقة حكمهم".
وشدد الزعيمان، في مؤتمر صحفي عقداه بمناسبة زيارة ترودو لواشنطن، على تعزيز الأهداف الاقتصادية المشتركة والتعاون بين البلدين.
مع ذلك، سلطت إجابتهما على سؤال عن قضية اللاجئين الضوء على التناقضات بين سياسات كل منهما فيما يتعلق بالهجرة.
وقال ترامب، في معرض دفاعه عن حظر السفر والهجرة إلى الولايات المتحدة: "أريد أن يكون بابنا جميلاً مفتوحاً لكننا لا نستطيع أن نسمح بدخول الناس غير المناسبين".
وأصدر الرئيس الأمريكي الجديد أمراً تنفيذياً يفرض حظراً مؤقتاً على دخول اللاجئين والزائرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة. وأصدر قاضي فيدرالي لاحقاً قراراً بوقف الحظر المؤقت.
وألقت قضية اللاجئين بظلالها على المؤتمر الصحفي المشترك بين ترامب وترودو.
وقال ترودو: "ومن المعروف أن الولايات المتحدة وكندا حليفان تاريخيان، وقاتلا سوياً جنباً إلى جنب في معارك عدة".
وأضاف: "لكن ثمة أوقات قد نختلف فيها في المنهجية التي يستخدمها أحدنا عن تلك التي يستخدمها الآخر، وهو ما يحدث دائماً في إطار من الجدية والتقدير".
وأشار رئيس وزراء كندا إلى أن بلاده سوف تستمر في سياساتها الانفتاحية دون الإخلال بأمنها، وأنها سوف "تقدم مثالاً يحتذي به للعالم".
وجعل جاستن ترودو من بلاده في الفترة الأخيرة محط الأنظار بعد قبول 40 ألف لاجئ وإبداء ترحيبها باستقبال المزيد من الفارين من الاضطهاد والحروب.
وتزامناً مع تغريدة كتبها ترامب عن أمره التنفيذي بحظر دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، غرد ترودو على نفس الموقع، مجدداً التزام بلاده باستقبال "هؤلاء الفارين من الاضطهاد والإرهاب والحروب".
كما دون تغريدة أرفق بها مشاهد استقباله لمجموعة من الشباب اللاجئين في مطار كندي عام 2015 وترحيبه بهم.
وقالت رونا أمبروز، السياسية المعارضة في حزب المحافظين الكندي: "إنه موقف مهذب للغاية، ولا أعتقد أن في مصلحة أي من أبناء هذا البلد (كندا) أن يذهب رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة ويبدأ قتالاً مع رئيسها".
وأضافت: "نريد أن نحافظ على الوظائف وأن نبقي على الثروة التي تتمتع بها قارتنا".
وأهدى ترودو للرئيس الأمريكي صورة فوتوغرافية قديمة تجمعه مع والده، رئيس الوزراء الكندي السابق بيير ترودو، أثناء تسلمه جائزة في نيويورك، وفقاً لمكتب رئيس الوزراء الكندي.
وكان الرئيس الأمريكي تعهد بمراجعة اتفاقية "نافتا" للتجارة الحرة، وهو ما أثار استياء مسؤولين كنديين، إذ تستورد الولايات المتحدة 75 في المائة من الصادرات الكندية.
وحضر الزعيمان بصحبة إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، مناقشة حول مائدة مستديرة تناولت شؤون المرأة العاملة.
وشكل البلدان الجاران فريق مهمات خاصة مشترك سمي المجلس الأمريكي الكندي لدعم تقدم النساء القياديات في مجال الأعمال.
وقامت إيفانكا ترامب، التي تعهدت بدعم المرأة العاملة أثناء الحملة الانتخابية لوالدها، بدعوة عدد من المديرات التنفيذيات في عدد من المؤسسات إلى الاجتماع والمشاركة في جدول أعماله.
وقد يساعد المجلس المشترك في التخفيف من حدة التوترات بين البلدين بشأن إجراءات الحماية الاقتصادية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ دخوله المكتب البيضاوي.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
الأكثر تفاعلا
1"داعش" يحرض على اغتيال أشهر علماء ودعاة الإسلام
2الأمن التونسي عاد لممارسات النظام السابق القمعية
3ماذا طلب فيون من مسلمي فرنسا خلال زيارته مسجد سان دوني؟
4قلقون حيال الصحة العقلية لترامب
5حماس تنتخب قائداً جديداً لها في غزة خلفاً لهنية
Français English
الرأي
سليم قلالة
سأموت ولكن الجزائر ستستقل
جمال لعلامي
المحقور في الحبّ المحظور!
صالح عوض
المواجهة قادمة
محمد الهادي الحسني
تحرير الأرض وتحرير التاريخ
أبو بكر خالد سعد الله
«نقولها بوضوح: لقد تحرّرنا بفضل اللغة الفرنسية»!
صالح عوض
العربية المعجزة
جمال لعلامي
الأقربون أولى!
رشيد ولد بوسيافة
فضائح التوظيف في الجزائر
عمار يزلي
يسقط الثلج!
جمال لعلامي
يحلفون ويحنثون ولا يصومون!
الفيديو
هاجس اللّانضباط في الأندية ..نقطة سوداء تخرق المنظومة الكروية في الجزائر
رومانيا: تجدد المظاهرات المطالبة باستقالة الحكومة
تسريحات نجوم الفن والرياضة تستهوي الشباب الجزائري
لحظة وصول المصرية الأسمن في العالم إلى الهند من أجل العلاج
عرض أولي للوثائقي "الجزائر مكّة الثوار" بمتحف الهجرة بباريس
اللجوء السوري في الجزائر.. تبادل ثقافي واقتصادي
عراك في برلمان جنوب إفريقيا
الاختناق المروري بالطريق الوطني رقم 1 يقلق مستعمليه
مقبرة السانية بوهران تتحول إلى مسبح..
شهادات حية حول سجن "صيدنايا" العسكري في سوريا
ماذا قال ترودو لترامب خلال اجتماعهما في البيت الأبيض؟
بي بي سي - الشروق أونلاين
قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، مساء الاثنين، إنه لن يعظ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التعامل مع اللاجئين السوريين.
تغطيات ذات صلة
ماذا قال ترودو لترامب خلال اجتماعهما في البيت الأبيض؟
أمريكا تفرض عقوبات على نائب الرئيس الفنزويلي
النظام السوري استخدم أسلحة كيماوية في حلب
ما هو مصير البغدادي بعد غارة عراقية استهدفت اجتماعاً لـ"داعش"؟
مستشار ترامب للأمن القومي يستقيل.. وروسيا السبب!
وأضاف ترودو: "آخر ما يتوقعه الكنديون مني هو أن أحاضر في دولة أخرى عن كيفية اختيار طريقة حكمهم".
وشدد الزعيمان، في مؤتمر صحفي عقداه بمناسبة زيارة ترودو لواشنطن، على تعزيز الأهداف الاقتصادية المشتركة والتعاون بين البلدين.
مع ذلك، سلطت إجابتهما على سؤال عن قضية اللاجئين الضوء على التناقضات بين سياسات كل منهما فيما يتعلق بالهجرة.
وقال ترامب، في معرض دفاعه عن حظر السفر والهجرة إلى الولايات المتحدة: "أريد أن يكون بابنا جميلاً مفتوحاً لكننا لا نستطيع أن نسمح بدخول الناس غير المناسبين".
وأصدر الرئيس الأمريكي الجديد أمراً تنفيذياً يفرض حظراً مؤقتاً على دخول اللاجئين والزائرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة. وأصدر قاضي فيدرالي لاحقاً قراراً بوقف الحظر المؤقت.
وألقت قضية اللاجئين بظلالها على المؤتمر الصحفي المشترك بين ترامب وترودو.
وقال ترودو: "ومن المعروف أن الولايات المتحدة وكندا حليفان تاريخيان، وقاتلا سوياً جنباً إلى جنب في معارك عدة".
وأضاف: "لكن ثمة أوقات قد نختلف فيها في المنهجية التي يستخدمها أحدنا عن تلك التي يستخدمها الآخر، وهو ما يحدث دائماً في إطار من الجدية والتقدير".
وأشار رئيس وزراء كندا إلى أن بلاده سوف تستمر في سياساتها الانفتاحية دون الإخلال بأمنها، وأنها سوف "تقدم مثالاً يحتذي به للعالم".
وجعل جاستن ترودو من بلاده في الفترة الأخيرة محط الأنظار بعد قبول 40 ألف لاجئ وإبداء ترحيبها باستقبال المزيد من الفارين من الاضطهاد والحروب.
وتزامناً مع تغريدة كتبها ترامب عن أمره التنفيذي بحظر دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، غرد ترودو على نفس الموقع، مجدداً التزام بلاده باستقبال "هؤلاء الفارين من الاضطهاد والإرهاب والحروب".
كما دون تغريدة أرفق بها مشاهد استقباله لمجموعة من الشباب اللاجئين في مطار كندي عام 2015 وترحيبه بهم.
وقالت رونا أمبروز، السياسية المعارضة في حزب المحافظين الكندي: "إنه موقف مهذب للغاية، ولا أعتقد أن في مصلحة أي من أبناء هذا البلد (كندا) أن يذهب رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة ويبدأ قتالاً مع رئيسها".
وأضافت: "نريد أن نحافظ على الوظائف وأن نبقي على الثروة التي تتمتع بها قارتنا".
وأهدى ترودو للرئيس الأمريكي صورة فوتوغرافية قديمة تجمعه مع والده، رئيس الوزراء الكندي السابق بيير ترودو، أثناء تسلمه جائزة في نيويورك، وفقاً لمكتب رئيس الوزراء الكندي.
وكان الرئيس الأمريكي تعهد بمراجعة اتفاقية "نافتا" للتجارة الحرة، وهو ما أثار استياء مسؤولين كنديين، إذ تستورد الولايات المتحدة 75 في المائة من الصادرات الكندية.
وحضر الزعيمان بصحبة إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، مناقشة حول مائدة مستديرة تناولت شؤون المرأة العاملة.
وشكل البلدان الجاران فريق مهمات خاصة مشترك سمي المجلس الأمريكي الكندي لدعم تقدم النساء القياديات في مجال الأعمال.
وقامت إيفانكا ترامب، التي تعهدت بدعم المرأة العاملة أثناء الحملة الانتخابية لوالدها، بدعوة عدد من المديرات التنفيذيات في عدد من المؤسسات إلى الاجتماع والمشاركة في جدول أعماله.
وقد يساعد المجلس المشترك في التخفيف من حدة التوترات بين البلدين بشأن إجراءات الحماية الاقتصادية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ دخوله المكتب البيضاوي.