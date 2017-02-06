بعد نقلها إلى مستشفى متخصص ببغداد وزيرة الصحة العراقية تطمئن على صحفية "الشروق نيوز"

ظهرت وزيرة الصحة والبيئة العراقية الدكتورة عديلة حمود حسين، صباح الأربعاء، إلى جانب صحفية "الشروق نيوز" سميرة مواقي، وهي تطمئنّ عليها في مستشفى بالعاصمة بغداد.

وقالت الوزيرة عديلة حمود في تصريحات للصحافة العراقية "زيارتنا اليوم للاطمئنان على الصحفية الجزائرية سميرة مواقي، التي جُرحت أثناء تغطيتها لعمليات الحشد الشعبي قرب الموصل، وهي تعالج في أهم مركز طبي في العراق وهو مستشفى الجراحات التخصصية، ومنذ وصولها تم تشكيل فريق طبي متكامل من ستة اختصاصيين"، وأضافت الوزيرة أن الأطباء متفائلون بخصوص تطور حالتها نحو الأحسن.

وذكرت أيضا أن الأطباء تدخلوا في اللحظة التي أصيبت فيها سميرة برصاصة القناص، حيث نُقلت إلى مستشفى ميداني موجود على الجبهة.

وظهرت سميرة وهي تتبادل الحديث مع الوزيرة ومع الأطباء.

ويُشرف على سميرة ستة اختصاصيين منها الجراحة العصبية والعيون والجراحة التجميلية والجمجمة.

وكانت سميرة مواقي أصيبت، الإثنين، برصاصة قناص من تنظيم "داعش"، بينما كانت في مهمة صحفية لتغطية "معركة تحرير المواصل".