في تقرير صادم لمفتشية العمل بالغرب 490 مؤسسة وظفت عمالها بـ"المعريفة"

كشف المفتش الجهوية للعمل لمنطقة وهران، كمال ديب أن 490 مؤسسة تنشط بست ولايات من غرب البلاد قامت خلال عام 2016 بالتوظيف المباشر لعمال بدون المرور على الوكالة الوطنية للتشغيل، عكس القانون المعمول به، وتتواجد هذه المؤسسات حسبه في كل من ولايات وهران وتلمسان وعين تموشنت ومستغانم وسيدي بلعباس ومعسكر، وظفت 1831 عامل بدون المرور على الوكالة الوطنية للتشغيل.

وتخالف مثل هذه الممارسات إجراءات القانون رقم 04-19 لـ25 ديسمبر 2004 المتعلق بتوظيف العمال ومراقبة العمل والذي يفرض على المستخدمين وطالبي العمل اللجوء إلى الوكالة لتلبية احتياجات التشغيل.

وتنتمي أغلبية هذه المؤسسات حسب المتحدث إلى القطاع الخاص ولاسيما في الخدمات والتجارة الصغيرة وفق نفس المسئول. وللإشارة فإن المفتشية الجهوية للعمل لمنطقة وهران قد قامت خلال العام المنصرم بنحو 41.300 زيارة إلى مواقع العمل وحررت قرابة 4.000 محضر مخالفة وأزيد من 16.820 إعذار.