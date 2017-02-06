تنعقد اللجنة المشتركة الجزائرية السعودية الـ12 بداية من هذا الثلاثاء وإلى غاية 16 فيفري الجاري بالعاصمة، بحضور عشرات رجال الأعمال الجزائريين والسعوديين، وبرئاسة وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، ونظيره وزير التجارة والاستثمار السعودي مجيد عبد الله القصبي، حيث سيتم تشريح مختلف ملفات الشراكة الاقتصادية والتجارية وسيتم التطرق أيضا إلى إمكانية التعاون في مجال الموارد البشرية.
وحسب بيان لوزارة الصناعة والمناجم، فبرنامج اجتماع اللجنة المشتركة يحمل عملا مكثفا، حيث ستنعقد هذا الثلاثاء والأربعاء لقاءات مغلقة بين خبراء مختلف القطاعات الوزارية، في حين سينعقد لقاء مفتوح للأعمال غدا بفندق الشيراطون، واجتماع وزاري للتوقيع على بروتوكول شراكة الخميس المقبل، وهو آخر يوم لاجتماع اللجنة المشتركة التي ستعالج محاور الشراكة في قطاعات الصناعة والفلاحة والميكانيك والدواء.
ويؤكد نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية، رياض عمور لـ"الشروق"، أن اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية السعودية ما هو إلا انعكاس لتحسن العلاقات الثنائية بين البلدين وتتويج للمفاوضات التي تم فتحها قبل عدة أشهر في زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال للرياض مرفوقا بمنظمات الباترونا وأرباب العمل الجزائرية ووفد رجال أعمال رفيع المستوى، مشيرا إلى أن السعودية ستتحول في المرحلة المقبلة إلى شريك استراتيجي للجزائر، وفاعل أساسي لضخ رؤوس الأموال في مشاريع ستعقد عبر شراكات ثلاثية.
وأضاف عمور أنه رغم غياب عامل نقل الخبرة والتكنولوجيا لدى الطرف السعودي مقارنة مع الشريك الأوروبي يتقدمهم الفرنسيون والألمانيون، إلا أنهم يستعدون للدخول في عدد من المشاريع عبر رؤوس الأموال، على غرار ما حدث مع الإماراتيين في مشروع مصنع "مرسيدس"، عبر شراكة ثلاثية جزائرية ألمانية إماراتية، في حين قال أنه سيتم مناقشة عدد من مشاريع مصانع السيارات بشراكات ثلاثية أيضا مع السعوديين، مشيرا إلى أن هذا التوجه الجديد لا تعتمده فقط الجزائر وإنما كافة دول العالم، كما اعتبر أن القطاع الذي سيحظى بحصة الأسد في ملفات الشراكة بين الطرفين هو الفلاحة وتربية الأبقار والصناعة الغذائية، إضافة إلى صناعة الدواء والأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية.
وأوضح عمور أن ما يهم الطرف الجزائري في المرحلة المقبلة هو جلب العملة الصعبة وضخها في المشاريع الوطنية، في ظل تراجع عائدات النفط، مذكرا بوعود السعوديين خلال زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال قبل أشهر للرياض، حينما أعلنوا استعدادهم لاستثمار 10 مليارات دولار في مشاريع مختلفة خلال السنوات المقبلة في الجزائر.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
الأكثر تفاعلا
1حجز قطع غيار مستعملة بالميناء الجاف في العاصمة
2سليماني يخلف معوش بمركز السجل التجاري
3تعليق عبارات "يشفي من المرض" ممنوع على العشّابين
4السعودية "تغازل" السوق الجزائرية بـ "محفظة مالية بالدولار"
Français English
الرأي
سليم قلالة
سأموت ولكن الجزائر ستستقل
جمال لعلامي
المحقور في الحبّ المحظور!
صالح عوض
المواجهة قادمة
محمد الهادي الحسني
تحرير الأرض وتحرير التاريخ
أبو بكر خالد سعد الله
«نقولها بوضوح: لقد تحرّرنا بفضل اللغة الفرنسية»!
صالح عوض
العربية المعجزة
جمال لعلامي
الأقربون أولى!
رشيد ولد بوسيافة
فضائح التوظيف في الجزائر
عمار يزلي
يسقط الثلج!
جمال لعلامي
يحلفون ويحنثون ولا يصومون!
الفيديو
هاجس اللّانضباط في الأندية ..نقطة سوداء تخرق المنظومة الكروية في الجزائر
رومانيا: تجدد المظاهرات المطالبة باستقالة الحكومة
تسريحات نجوم الفن والرياضة تستهوي الشباب الجزائري
لحظة وصول المصرية الأسمن في العالم إلى الهند من أجل العلاج
عرض أولي للوثائقي "الجزائر مكّة الثوار" بمتحف الهجرة بباريس
اللجوء السوري في الجزائر.. تبادل ثقافي واقتصادي
عراك في برلمان جنوب إفريقيا
الاختناق المروري بالطريق الوطني رقم 1 يقلق مستعمليه
مقبرة السانية بوهران تتحول إلى مسبح..
شهادات حية حول سجن "صيدنايا" العسكري في سوريا
اللجنة المشتركة بين البلدين تنطلق اليوم بحضور مسؤولين رسميين
السعودية "تغازل" السوق الجزائرية بـ "محفظة مالية بالدولار"
إيمان كيموش
صحافية في القسم الإقتصادي بجريدة االشروق
تنعقد اللجنة المشتركة الجزائرية السعودية الـ12 بداية من هذا الثلاثاء وإلى غاية 16 فيفري الجاري بالعاصمة، بحضور عشرات رجال الأعمال الجزائريين والسعوديين، وبرئاسة وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، ونظيره وزير التجارة والاستثمار السعودي مجيد عبد الله القصبي، حيث سيتم تشريح مختلف ملفات الشراكة الاقتصادية والتجارية وسيتم التطرق أيضا إلى إمكانية التعاون في مجال الموارد البشرية.
تغطيات ذات صلة
السعودية "تغازل" السوق الجزائرية بـ "محفظة مالية بالدولار"
سليماني يخلف معوش بمركز السجل التجاري
تعليق عبارات "يشفي من المرض" ممنوع على العشّابين
تحذيرات من عواقب إغلاق أسواق السيارات
الجزائر تحضر لبيع تكنولوجيا الإتصالات للبلدان الإفريقية
وحسب بيان لوزارة الصناعة والمناجم، فبرنامج اجتماع اللجنة المشتركة يحمل عملا مكثفا، حيث ستنعقد هذا الثلاثاء والأربعاء لقاءات مغلقة بين خبراء مختلف القطاعات الوزارية، في حين سينعقد لقاء مفتوح للأعمال غدا بفندق الشيراطون، واجتماع وزاري للتوقيع على بروتوكول شراكة الخميس المقبل، وهو آخر يوم لاجتماع اللجنة المشتركة التي ستعالج محاور الشراكة في قطاعات الصناعة والفلاحة والميكانيك والدواء.
ويؤكد نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية، رياض عمور لـ"الشروق"، أن اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية السعودية ما هو إلا انعكاس لتحسن العلاقات الثنائية بين البلدين وتتويج للمفاوضات التي تم فتحها قبل عدة أشهر في زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال للرياض مرفوقا بمنظمات الباترونا وأرباب العمل الجزائرية ووفد رجال أعمال رفيع المستوى، مشيرا إلى أن السعودية ستتحول في المرحلة المقبلة إلى شريك استراتيجي للجزائر، وفاعل أساسي لضخ رؤوس الأموال في مشاريع ستعقد عبر شراكات ثلاثية.
وأضاف عمور أنه رغم غياب عامل نقل الخبرة والتكنولوجيا لدى الطرف السعودي مقارنة مع الشريك الأوروبي يتقدمهم الفرنسيون والألمانيون، إلا أنهم يستعدون للدخول في عدد من المشاريع عبر رؤوس الأموال، على غرار ما حدث مع الإماراتيين في مشروع مصنع "مرسيدس"، عبر شراكة ثلاثية جزائرية ألمانية إماراتية، في حين قال أنه سيتم مناقشة عدد من مشاريع مصانع السيارات بشراكات ثلاثية أيضا مع السعوديين، مشيرا إلى أن هذا التوجه الجديد لا تعتمده فقط الجزائر وإنما كافة دول العالم، كما اعتبر أن القطاع الذي سيحظى بحصة الأسد في ملفات الشراكة بين الطرفين هو الفلاحة وتربية الأبقار والصناعة الغذائية، إضافة إلى صناعة الدواء والأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية.
وأوضح عمور أن ما يهم الطرف الجزائري في المرحلة المقبلة هو جلب العملة الصعبة وضخها في المشاريع الوطنية، في ظل تراجع عائدات النفط، مذكرا بوعود السعوديين خلال زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال قبل أشهر للرياض، حينما أعلنوا استعدادهم لاستثمار 10 مليارات دولار في مشاريع مختلفة خلال السنوات المقبلة في الجزائر.