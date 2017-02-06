قالت مواقع ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في أمريكا، الثلاثاء، إن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو أظهر لجميع زعماء العالم كيف يجب عليهم مصافحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتحطيم نفوذه بشكل نفسي، حسب ما نقل موقع "عربي 21".
وقارنت المواقع بين طريقة مصافحة ترودو مع ترامب ومصافحة العديد من المسؤولين والزعماء لرئيس الولايات المتحدة وأحدثت جدلاً كبيراً لعنفها، مثلما حصل مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي صافحه ترامب لمدة 19 ثانية لم تخل من جذبه بقوه وتعليق ساخر للأخير قال فيه لآبي "إنك تملك يداً قوية".
وقال موقع "Occupy Democrats"، إن ترودو أظهر للجميع مرة واحدة كيف يجب على الشخصيات مصافحة ترامب بعد نزوله من السيارة أمام البيت الأبيض والإمساك بكتف ترامب ومصافحة يده ليمنعه من جذبه بطريقته العنيفة ويحطم نفوذه.
وأشار إلى أن ترامب الذي يمتلك رصيداً هائلاً من لغة الجسد بالتأكيد لن تغيب عن ذهنه الإشارات السلوكية التي أرسلها ترودو خلال مصافحته.
وأوضح الموقع، أن النظر إلى وجه ترودو بعد المصافحة الأخيرة لترامب كأنها تقول: "نفترض أن طاقم البيت الأبيض ينظر الآن لترودو ويشعر بالغرابة ويتساءل لماذا لا نملك رئيساً عطوفاً وذكياً مثله".
من جانبها، قالت صحيفة الديلي ميل البريطانية، إن مصافحة ولقاء ترودو لترامب كان مدار حديث مواقع الإنترنت.
وأشارت الديلي ميل إلى أن الكاميرات التقطت صوراً لترودو وهو ينظر بطريقة نقدية ليد ترامب الممدودة لمصافحته خلال لقائهما في البيت الأبيض.
وقالت إن "النصف ثانية" من نظرات ترودو تجاه يد ترامب قبل مصافحته تحولت إلى حديث كل مواقع الإنترنت والآراء اختلفت بين ردود قاسية وسخرية وفرح لدى البعض بما فعله مع ترامب.
منشور
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
الأكثر تفاعلا
1هكذا أظهر ترودو للعالم كيفية مصافحة ترامب
2الشرطة النمساوية تعتقل شبيه هتلر
3مستشار ترامب للأمن القومي يستقيل.. وروسيا السبب!
4اغتيال العلماء المسلمين سياسة ثابتة لدى الموساد الإسرائيلي
5ماذا قال ترودو لترامب خلال اجتماعهما في البيت الأبيض؟
Français English
الرأي
سليم قلالة
سأموت ولكن الجزائر ستستقل
جمال لعلامي
المحقور في الحبّ المحظور!
صالح عوض
المواجهة قادمة
محمد الهادي الحسني
تحرير الأرض وتحرير التاريخ
أبو بكر خالد سعد الله
«نقولها بوضوح: لقد تحرّرنا بفضل اللغة الفرنسية»!
صالح عوض
العربية المعجزة
جمال لعلامي
الأقربون أولى!
رشيد ولد بوسيافة
فضائح التوظيف في الجزائر
عمار يزلي
يسقط الثلج!
جمال لعلامي
يحلفون ويحنثون ولا يصومون!
الفيديو
هاجس اللّانضباط في الأندية ..نقطة سوداء تخرق المنظومة الكروية في الجزائر
رومانيا: تجدد المظاهرات المطالبة باستقالة الحكومة
تسريحات نجوم الفن والرياضة تستهوي الشباب الجزائري
لحظة وصول المصرية الأسمن في العالم إلى الهند من أجل العلاج
عرض أولي للوثائقي "الجزائر مكّة الثوار" بمتحف الهجرة بباريس
اللجوء السوري في الجزائر.. تبادل ثقافي واقتصادي
عراك في برلمان جنوب إفريقيا
الاختناق المروري بالطريق الوطني رقم 1 يقلق مستعمليه
مقبرة السانية بوهران تتحول إلى مسبح..
شهادات حية حول سجن "صيدنايا" العسكري في سوريا
موقع أمريكي:
هكذا أظهر ترودو للعالم كيفية مصافحة ترامب
وكالات - الشروق أونلاين
قالت مواقع ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في أمريكا، الثلاثاء، إن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو أظهر لجميع زعماء العالم كيف يجب عليهم مصافحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتحطيم نفوذه بشكل نفسي، حسب ما نقل موقع "عربي 21".
تغطيات ذات صلة
الشرطة التركية تعتقل العقل المدبر لاعتداء ملهى إسطنبول
الرئيس الإيراني يزور سلطنة عُمان والكويت
إلغاء اجتماع ألماني إسرائيلي بسبب المستوطنات
اغتيال العلماء المسلمين سياسة ثابتة لدى الموساد الإسرائيلي
ماذا قال ترودو لترامب خلال اجتماعهما في البيت الأبيض؟
وقارنت المواقع بين طريقة مصافحة ترودو مع ترامب ومصافحة العديد من المسؤولين والزعماء لرئيس الولايات المتحدة وأحدثت جدلاً كبيراً لعنفها، مثلما حصل مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي صافحه ترامب لمدة 19 ثانية لم تخل من جذبه بقوه وتعليق ساخر للأخير قال فيه لآبي "إنك تملك يداً قوية".
وقال موقع "Occupy Democrats"، إن ترودو أظهر للجميع مرة واحدة كيف يجب على الشخصيات مصافحة ترامب بعد نزوله من السيارة أمام البيت الأبيض والإمساك بكتف ترامب ومصافحة يده ليمنعه من جذبه بطريقته العنيفة ويحطم نفوذه.
وأشار إلى أن ترامب الذي يمتلك رصيداً هائلاً من لغة الجسد بالتأكيد لن تغيب عن ذهنه الإشارات السلوكية التي أرسلها ترودو خلال مصافحته.
وأوضح الموقع، أن النظر إلى وجه ترودو بعد المصافحة الأخيرة لترامب كأنها تقول: "نفترض أن طاقم البيت الأبيض ينظر الآن لترودو ويشعر بالغرابة ويتساءل لماذا لا نملك رئيساً عطوفاً وذكياً مثله".
من جانبها، قالت صحيفة الديلي ميل البريطانية، إن مصافحة ولقاء ترودو لترامب كان مدار حديث مواقع الإنترنت.
وأشارت الديلي ميل إلى أن الكاميرات التقطت صوراً لترودو وهو ينظر بطريقة نقدية ليد ترامب الممدودة لمصافحته خلال لقائهما في البيت الأبيض.
وقالت إن "النصف ثانية" من نظرات ترودو تجاه يد ترامب قبل مصافحته تحولت إلى حديث كل مواقع الإنترنت والآراء اختلفت بين ردود قاسية وسخرية وفرح لدى البعض بما فعله مع ترامب.
منشور