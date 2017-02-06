موقع أمريكي: هكذا أظهر ترودو للعالم كيفية مصافحة ترامب

قالت مواقع ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في أمريكا، الثلاثاء، إن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو أظهر لجميع زعماء العالم كيف يجب عليهم مصافحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتحطيم نفوذه بشكل نفسي، حسب ما نقل موقع "عربي 21".

وقارنت المواقع بين طريقة مصافحة ترودو مع ترامب ومصافحة العديد من المسؤولين والزعماء لرئيس الولايات المتحدة وأحدثت جدلاً كبيراً لعنفها، مثلما حصل مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي صافحه ترامب لمدة 19 ثانية لم تخل من جذبه بقوه وتعليق ساخر للأخير قال فيه لآبي "إنك تملك يداً قوية".

وقال موقع "Occupy Democrats"، إن ترودو أظهر للجميع مرة واحدة كيف يجب على الشخصيات مصافحة ترامب بعد نزوله من السيارة أمام البيت الأبيض والإمساك بكتف ترامب ومصافحة يده ليمنعه من جذبه بطريقته العنيفة ويحطم نفوذه.

وأشار إلى أن ترامب الذي يمتلك رصيداً هائلاً من لغة الجسد بالتأكيد لن تغيب عن ذهنه الإشارات السلوكية التي أرسلها ترودو خلال مصافحته.

وأوضح الموقع، أن النظر إلى وجه ترودو بعد المصافحة الأخيرة لترامب كأنها تقول: "نفترض أن طاقم البيت الأبيض ينظر الآن لترودو ويشعر بالغرابة ويتساءل لماذا لا نملك رئيساً عطوفاً وذكياً مثله".

من جانبها، قالت صحيفة الديلي ميل البريطانية، إن مصافحة ولقاء ترودو لترامب كان مدار حديث مواقع الإنترنت.

وأشارت الديلي ميل إلى أن الكاميرات التقطت صوراً لترودو وهو ينظر بطريقة نقدية ليد ترامب الممدودة لمصافحته خلال لقائهما في البيت الأبيض.

وقالت إن "النصف ثانية" من نظرات ترودو تجاه يد ترامب قبل مصافحته تحولت إلى حديث كل مواقع الإنترنت والآراء اختلفت بين ردود قاسية وسخرية وفرح لدى البعض بما فعله مع ترامب.

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