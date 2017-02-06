140 عائلة بحاسي الرمل تخاطب المسؤولين "سلمونا عقود سكناتنا أو أعيدوا أموالنا!"

جددت 140 عائلة من سكان المدينة الصناعية حاسي الرمل الواقعة نحو 130 كم جنوب الأغواط. مطلب تمكينها من عقود الملكية لمساكنها التي تشغلها منذ أكثر من 30 سنة. وقامت بتسديد كل المستحقات التي هي على عاتقها، وفق شروط التنازل. مقابل تحجج المسؤولين بوجود المساكن بمنطقة صناعية يمنع فيها البناء لأسباب أمنية بمنطقة صنفت ذات أخطار كبرى.

ويؤكد المعنيون أنهم دفعوا ما يزيد عن 40 مليون سنتيم نظير التنازل، وما زاد من استيائهم هو رفض المصالح المختصة إرجاع المبلغ المالي الذي استلمته منهم. على الرغم من كل المساعي والمحاولات التي قاموا بها، ما جعلهم في وضع حرج وحالة متقدمة من القلق على مصيرهم ومصير أموالهم، ومآل قضيتهم التي عمرت طويلا. و ما زاد الأمر سوءا أنهم غير قادرين على التصرف في مساكنهم حيال وضعيتها العقارية.

وفي ظل ما هو حاصل يناشد المعنيون والي الولاية التدخل وبحث الحلول التي تمكنهم من الاستفادة من عقود ملكية سكناتهم أو من أموالهم المدفوعة، في حال تطبيق ما تم إقراره بشأن المناطق المصنفة ذات أخطار كبرى.