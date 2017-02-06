تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، الإثنين، من كشف وتدمير 6 مخابئ للإرهابيين ولغما تقليدي الصنع ببومرداس وبرج بوعريريج.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الثلاثاء، أنه في إطار مكافحة الإرهاب، دمرت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 12 فيفري 2017 ببومرداس، 6 مخابئ للإرهابيين، فيما كشفت ودمرت مفرزة أخرى لغما تقليدي الصنع ببرج بوعريريج.
وأضاف ذات البيان، أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبط عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بتلمسان، 130 كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما حجز عناصر حرس الحدود ببني ونيف في بشار 3 كمية أخرى تقدر بـ263.240 كيلوغرام.
بينما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني في عمليات متفرقة بكل من تلمسان وبشار وأدرار وجانت وعين قزام، مهربين اثنين، و32 مهاجرا غير شرعي من جنسيات افريقية مختلفة وحجزت سيارتين رباعيتي الدفع و700 غرام من مادة الديناميت و03 أجهزة كشف عن المعادن و5 مولدات كهربائية ومطرقتي ضغط وجهاز اتصال عبر الأقمار الاصطناعية.
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تدمير 6 مخابئ للإرهاب ببومرداس
الشروق أون لاين
تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، الإثنين، من كشف وتدمير 6 مخابئ للإرهابيين ولغما تقليدي الصنع ببومرداس وبرج بوعريريج.
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وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الثلاثاء، أنه في إطار مكافحة الإرهاب، دمرت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 12 فيفري 2017 ببومرداس، 6 مخابئ للإرهابيين، فيما كشفت ودمرت مفرزة أخرى لغما تقليدي الصنع ببرج بوعريريج.
وأضاف ذات البيان، أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبط عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بتلمسان، 130 كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما حجز عناصر حرس الحدود ببني ونيف في بشار 3 كمية أخرى تقدر بـ263.240 كيلوغرام.
بينما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني في عمليات متفرقة بكل من تلمسان وبشار وأدرار وجانت وعين قزام، مهربين اثنين، و32 مهاجرا غير شرعي من جنسيات افريقية مختلفة وحجزت سيارتين رباعيتي الدفع و700 غرام من مادة الديناميت و03 أجهزة كشف عن المعادن و5 مولدات كهربائية ومطرقتي ضغط وجهاز اتصال عبر الأقمار الاصطناعية.