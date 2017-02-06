في زيارة عمل إلى إسبانيا اللواء هامل: دعم الشراكة الأمنية في مجال تبادل المعلومات والتدريب

التقى اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، الثلاثاء، بمدريد، وزير الداخلية الإسباني، خوان ايجناسيو زويدو، بحضور المدير العام للشرطة الإسبانية، حيث تناولت المباحثات سبل توطيد أواصر التعاون بين شرطة البلدين، من خلال تبادل المعلومات، التكوين والتدريب وتوحيد وتضافر الجهود للتصدي لكل أشكال الجريمة.

وأكد الطرفان على ضرورة تعزيز التشاور والتنسيق بين أجهزة الشرطة في كلا البلدين، ما يسمح بتوفير الأمن للمواطنين وحماية ممتلكاتهم وكذا العمل على محاربة كل أشكال الجريمة، بما فيها الجرائم العابرة للأوطان.

وشدد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، على أن هذا اللقاء كان فرصة للحديث عما تم تجسيده في مجال تعزيز التعاون الثنائي بين شرطة البلدين، فيما يخص تبادل الخبرات والتجارب والدعم التقني والتدريب والتكوين، مضيفا أن زيارته العملية إلى إسبانيا، ستمكن الطرفين من دعم الشراكة بين شرطة البلدين وتوطيد سبل وآليات التعاون، الذي يعرف تطورا مستمرا في الميدان.

وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه بدعوة من نظيره المدير العام للشرطة الإسبانية، يقوم اللواء هامل ابتداء من الثلاثاء ، بزيارة عمل إلى إسبانيا، على رأس وفد هام من إطارات المديرية العامة للأمن الوطني.

وستكون للمدير العام للأمن الوطني سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين سامين في جهاز الشرطة الإسبانية، يتم خلالها بحث ودراسة سبل توطيد علاقات التعاون والشراكة بين شرطة البلدين التي تشهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة الماضية يضيف البيان ذاته.