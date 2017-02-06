ألغي اجتماع مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية، الثلاثاء، في آخر لحظة بعد أن كان مبرمجا رسميا ظهر الثلاثاء، بمقرها العام بساحة "أودان" وسط العاصمة، وتم تأجيله إلى تاريخ لاحق لم يحدد موعده، والسبب "عدم اكتمال النصاب القانوني" لعقد الاجتماع، وهو ما يرجح برأي عارفين بشؤون الشركة، فرضية وجود صراعات وحرب مواقع.
وأفادت مصادر متطابقة من "الجوية الجزائرية"، لـ"الشروق"، بأن عددا من الأعضاء تفاجؤوا الثلاثاء، حينما وصلوا إلى مقر الشركة، بغياب غالبية الأعضاء المعنيين بالاجتماع، مشيرة إلى أن القلة من الحاضرين تم إبلاغهم بأن عقد الاجتماع غير ممكن (الثلاثاء) بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وأكدت مصادر كانت بمقر الشركة، الثلاثاء، أن الرئيس المدير العام للشركة محمد عبدو بودربالة كان حاضرا قبيل الموعد المحدد للاجتماع، الذي كان مبرمجا في حدود الواحدة ظهرا، لكن في آخر المطاف، تقرر تأجيله بسبب عدم حضور الأعضاء المعنيين، وأن الاجتماع الرسمي تأجل إلى تاريخ لاحق لم يحدد بعد.
ويفهم من كلام مصدرنا أن عددا من الأعضاء لم يتنقلوا أصلا إلى مقر الشركة لعقد الاجتماع، حيث تساءل الحضور عن سبب و"سرّ" هذا التغيّب، خصوصا أن تسريبات بدأت تتحدث وتعطي أسماء مقترحة لخلافة محمد عبدو بودربالة على رأس الشركة.
من جهته، قال وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي، إن تأجيل اجتماع مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية أمس لا يهمه.
وأوضح بوجمعة طلعي في تصريح هاتفي لـ"الشروق"، الثلاثاء، أن هناك تطورا مفاجئا حتم عليه تأجيل عقد الجمعية العامة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية مثلما كان مقررا من قبل، وأنه لا علاقة لتعذر انعقاد مجلس الإدارة للشركة بإرجاء لقاء الجمعية العامة.
وذكر الوزير طلعي أن سبب تأجيل عقد الجمعة العامة للشركة، مثلما كان مقررا، وصرّح به هو شخصيا، يتعلق باجتماع وزاري مشترك طرأ على أجندة الحكومة، اليوم الأربعاء، وهو ما استدعى تأجيل الجمعية العامة اضطراريا، موضحا أنه قد يستدعيها مجددا هذا الخميس أو خلال الأيام القليلة القادمة.
وحاولت "الشروق" الاتصال، الثلاثاء، مرارا وتكرارا، بالرئيس المدير العام لشركة الخطوط "الجوية الجزائرية"، لمعرفة أسباب تأجيل اجتماع مجلس الإدارة، لكن من دون جدوى.
ووفق القانون الأساسي والنظام الداخلي المسير لشركة الخطوط الجوية التي تعتبر شركة ذات أسهم، فإن اجتماع مجلس الإدارة يرأسه الرئيس المدير العام للشركة، فيما يرأس وزير القطاع الجمعية العامة.
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تأجيل مفاجئ لاجتماع مجلس إدارة "الجوية الجزائرية" إلى إشعار آخر
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حسان حويشة
صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون الإقتصادية والوطنية
ألغي اجتماع مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية، الثلاثاء، في آخر لحظة بعد أن كان مبرمجا رسميا ظهر الثلاثاء، بمقرها العام بساحة "أودان" وسط العاصمة، وتم تأجيله إلى تاريخ لاحق لم يحدد موعده، والسبب "عدم اكتمال النصاب القانوني" لعقد الاجتماع، وهو ما يرجح برأي عارفين بشؤون الشركة، فرضية وجود صراعات وحرب مواقع.
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وأفادت مصادر متطابقة من "الجوية الجزائرية"، لـ"الشروق"، بأن عددا من الأعضاء تفاجؤوا الثلاثاء، حينما وصلوا إلى مقر الشركة، بغياب غالبية الأعضاء المعنيين بالاجتماع، مشيرة إلى أن القلة من الحاضرين تم إبلاغهم بأن عقد الاجتماع غير ممكن (الثلاثاء) بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وأكدت مصادر كانت بمقر الشركة، الثلاثاء، أن الرئيس المدير العام للشركة محمد عبدو بودربالة كان حاضرا قبيل الموعد المحدد للاجتماع، الذي كان مبرمجا في حدود الواحدة ظهرا، لكن في آخر المطاف، تقرر تأجيله بسبب عدم حضور الأعضاء المعنيين، وأن الاجتماع الرسمي تأجل إلى تاريخ لاحق لم يحدد بعد.
ويفهم من كلام مصدرنا أن عددا من الأعضاء لم يتنقلوا أصلا إلى مقر الشركة لعقد الاجتماع، حيث تساءل الحضور عن سبب و"سرّ" هذا التغيّب، خصوصا أن تسريبات بدأت تتحدث وتعطي أسماء مقترحة لخلافة محمد عبدو بودربالة على رأس الشركة.
من جهته، قال وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي، إن تأجيل اجتماع مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية أمس لا يهمه.
وأوضح بوجمعة طلعي في تصريح هاتفي لـ"الشروق"، الثلاثاء، أن هناك تطورا مفاجئا حتم عليه تأجيل عقد الجمعية العامة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية مثلما كان مقررا من قبل، وأنه لا علاقة لتعذر انعقاد مجلس الإدارة للشركة بإرجاء لقاء الجمعية العامة.
وذكر الوزير طلعي أن سبب تأجيل عقد الجمعة العامة للشركة، مثلما كان مقررا، وصرّح به هو شخصيا، يتعلق باجتماع وزاري مشترك طرأ على أجندة الحكومة، اليوم الأربعاء، وهو ما استدعى تأجيل الجمعية العامة اضطراريا، موضحا أنه قد يستدعيها مجددا هذا الخميس أو خلال الأيام القليلة القادمة.
وحاولت "الشروق" الاتصال، الثلاثاء، مرارا وتكرارا، بالرئيس المدير العام لشركة الخطوط "الجوية الجزائرية"، لمعرفة أسباب تأجيل اجتماع مجلس الإدارة، لكن من دون جدوى.
ووفق القانون الأساسي والنظام الداخلي المسير لشركة الخطوط الجوية التي تعتبر شركة ذات أسهم، فإن اجتماع مجلس الإدارة يرأسه الرئيس المدير العام للشركة، فيما يرأس وزير القطاع الجمعية العامة.