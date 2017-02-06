الدرك يحبط إغراق البليدة والعاصمة بـ9 قناطير من اللحوم الفاسدة

أحبطت فصيلة الأمن والتدخل التابعة للدرك الوطني بالبليدة، الإثنين، عملية إغراق ولاية البليدة والعاصمة بـ9 قناطير من اللحوم الفاسدة كانت ستوجه إلى محلات بيع اللحوم.

عملية التوقيف جاءت أثناء قيام عناصر فصيلة الأمن والتدخل للدرك الوطني بالأربعاء بنقطة تفتيش ومراقبة بتوقيف 5 شاحنات مثلجة محملة بكمية من اللحوم البيضاء مقدرة بـ40 قنطارا كانت بصدد توزيعها في ولاية البليدة والعاصمة، وبعد مراقبة الوثائق الإدارية تبين عدم تطابق رقم تسجيل المركبة المدونة على الشهادة الصحية مع رقم تسجيل الشاحنات محل المراقبة، حيث تم حجز هذه اللحوم وعرضها على الطبيب البيطري وبأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء تم إتلاف 9 قناطير من الدجاج الفاسد وتسليم 31 قنطارا صالحة للاستهلاك إلى دار المسنين بسيدي موسى بالعاصمة.