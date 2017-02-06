أقدمت طالبة جامعية، تقطن بإقامة جامعية بولاية ميلة، تنحدر من بلدية تاجنانت جنوب ميلة، ليلة الإثنين، على الاعتداء على إحدى زميلاتها تقيم بذات الإقامة وتنحدر من بلدية ترعي باينان بواسطة آلة حادة عبارة عن سكين، ما تسبب في إصابتها بجروح بليغة بأنحاء مختلفة من الجسم، نقلت على إثرها في حالة حرجة إلى مستشفى الإخوة مغلاوي بميلة لتلقي العلاج اللازم.
وتفيد مصادر "الشروق"، بأن الطالبة الضحية المسماة أ.س، التي تنحدر من بلدية ترعي باينان في العقد الثاني من العمر، كانت جالسة في بهو الإقامة، ولأسباب غامضة، دخلت مع زميلتها من بلدية تاجنانت في مناوشات وملاسنات، في حدود الساعة التاسعة ليلا لتتطور الأمور إلى عراك بالأيدي، قبل أن تستل المتهمة التي تقطن ببلدية تاجنانت خنجرا، موجهة من خلاله طعنتين للضحية، واحدة على مستوى اليد، وأخرى على مستوى الجانب الأيسر من البطن، لتحول بعدها على جناح السرعة إلى مستشفى المدينة، قصد تلقي الإسعافات الأولية.
من جهتها باشرت المصالح الأمنية تحقيقات وتحريات مكثفة في ملابسات الحادثة التي خلفت استياء وسط الطلبة والطالبات، الأمر الذي استنكره العديد منهم كون ولاية ميلة منطقة محافظة واعتبروا هذا العمل شاذا، كما طالبوا بتدخل جدي من مسؤولي قطاع التعليم العالي قبل أن تنفلت الأمور وتتحول الجامعة إلى ساحة ينعدم فيها الأمن.
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الضحية ترقد في حالة خطيرة بالمستشفى
جامعية تعتدي على زميلتها بسكين داخل الإقامة الجامعية بميلة
نسيم. ع
أقدمت طالبة جامعية، تقطن بإقامة جامعية بولاية ميلة، تنحدر من بلدية تاجنانت جنوب ميلة، ليلة الإثنين، على الاعتداء على إحدى زميلاتها تقيم بذات الإقامة وتنحدر من بلدية ترعي باينان بواسطة آلة حادة عبارة عن سكين، ما تسبب في إصابتها بجروح بليغة بأنحاء مختلفة من الجسم، نقلت على إثرها في حالة حرجة إلى مستشفى الإخوة مغلاوي بميلة لتلقي العلاج اللازم.
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وتفيد مصادر "الشروق"، بأن الطالبة الضحية المسماة أ.س، التي تنحدر من بلدية ترعي باينان في العقد الثاني من العمر، كانت جالسة في بهو الإقامة، ولأسباب غامضة، دخلت مع زميلتها من بلدية تاجنانت في مناوشات وملاسنات، في حدود الساعة التاسعة ليلا لتتطور الأمور إلى عراك بالأيدي، قبل أن تستل المتهمة التي تقطن ببلدية تاجنانت خنجرا، موجهة من خلاله طعنتين للضحية، واحدة على مستوى اليد، وأخرى على مستوى الجانب الأيسر من البطن، لتحول بعدها على جناح السرعة إلى مستشفى المدينة، قصد تلقي الإسعافات الأولية.
من جهتها باشرت المصالح الأمنية تحقيقات وتحريات مكثفة في ملابسات الحادثة التي خلفت استياء وسط الطلبة والطالبات، الأمر الذي استنكره العديد منهم كون ولاية ميلة منطقة محافظة واعتبروا هذا العمل شاذا، كما طالبوا بتدخل جدي من مسؤولي قطاع التعليم العالي قبل أن تنفلت الأمور وتتحول الجامعة إلى ساحة ينعدم فيها الأمن.