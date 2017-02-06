شجار عنيف تحوّل إلى جريمة بشعة شاب يقتل زوج مغنية الرّاي الشابة وردة بتموشنت

اهتزت مدينة عين تموشنت، الثلاثاء، في حدود الساعة السادسة صباحا على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها "ح.م" زوج مغنية الراي الشابة "وردة شاغلومنتي"، البالغ من العمر 31 سنة.

وحسب مصادر "الشروق"، فإن وقائع الجريمة التي حدثت في يوم الحب، بعدما دخل الضحية في شجار عنيف مع احد الشباب؛ لما كان قادما من إحدى المركبات السياحية ببلدية تارقة، قبل أن يدخل في نقاش حاد مع الجاني على بعد أمتار قليلة فقط عن مركز التكوين المهني للإناث بحي مولاي مصطفى بالمخرج الشمالي للمدينة، انتهت بتوجيه عدة طعنات خنجر لزوج الشابة وردة، على مستوى الصدر جعلته يغرق في حمام من الدم، قبل أن يتم تبليغ مصالح الأمن الحضري الأول، التي تنقلت إلى عين المكان، وقامت بتوقيف الجاني وهو احد أبناء الحي، في حين نقل الضحية إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى احمد مدغري، حيث أكّد الطبيب الشرعي حالة الوفاة بعد فقدانه لكميات كبيرة من الدم. في حين فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادثة لمعرفة الدوافع الحقيقية الكامنة وراء هذه الجريمة.

تجدر الإشارة إلى أن الضحية الشاب "ح.م" البالغ من العمر 31 سنة، قد تزوج من مغنية الراي الشابة "وردة شاغلومني" في 23 أكتوبر من العام الماضي.