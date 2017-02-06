قررت مديرية دار الثقافة لولاية تيزي وزو مؤخرا توقيف نشاط المقهى الأدبي والفلسفي لأسباب مجهولة رغم أن هذا الأخير يعتبر الفضاء الوحيد للنقاش بين المثقفين الجزائريين والذين يلتقون في المقهى الأدبي، والذي يجتمع فيه المثقفون، الأدباء وفرسان الكلمة في فضاء حر بعيدا عن القاعات الرسمية المغلقة واللغة الأكاديمية.
راسل عميروش مالك مسؤول مكتب تنظيم الأحداث الثقافية والاقتصادية والعلمية وزير الثقافة عز الدين ميهوبي من اجل التدخل شخصيا لإعادة بث نشاط المقهى الأدبي والفلسفي الذي يشرف عليه، والذي تم تأسيسه سنة 2011 وتم إيقاف نشاطه مؤخرا بكل من دار الثقافة وببلدية الأربعاء نايث ايراثن، رغم أهميته كونه فضاء للحوار لإثراء المشهد الأدبي والمعرفي بالجزائر، وإسماع صوتها الأصيل للعالم، وبلورة صورة ثقافية تليق بقامة الجزائر.
ورغم نقص الدعم من الجهات المسؤولة، إلا أن المقهى الأدبي والفلسفي حقق نجاحا معتبرا وذلك بشهادة العديد من القامات الذين حضروا التظاهرات أمثال المجاهدة زهرة ظريف بيطاط والكاتبة جوهر امحيس وأسماء أخرى على غرار دحو جربال، احمد بجاوي، بلعيد عبان، سليمان مدهر، أعمر مترف، وعبد النور عبد السلام ووزير الاتصال حميد قرين الذي نزل ضيفا على المقهى الأدبي بالأربعاء نايث ايراثن.
كما قام المكتب بتكريم عدة شخصيات على غرار المرحوم سليمان عازم، شيخ نوردين والفنان سي موح، اولحسين سحنوني وغيرهم، كما نظم "خريف الكتاب" بالأربعاء ناث ايراثن ومهرجان "فن الجبال" .
ومن جهة أخرى ندد عميروش في بيانه بإقدام مسؤولي بلدية الأربعاء نايث ايراثن مؤخرا على إلغاء اللقاء مع حسان حيرش في موضوع علمي رغم أهميته في التطوير الذاتي، وأمام منع نشاط المقهى الأدبي والفلسفي بدار الثقافة مولود معمري وبالأربعاء نايث ايراثن اضطر المسيرون إلى نقله مؤقتا إلى مقر لجنة قرية ثرويرث مقران.
للتذكير فان المقهى الادبي والفلسفي بتيزي وزو والأربعاء نايث ايراثن هو الفضاء الوحيد الذي يلتقي فيه المثقفون بهدف التأسيس لتقاليد ثقافية، باعتبار المقهى الأدبي فضاء للتواصل ومنبرا للحوار وحيزا للتثاقف وموعدا للإصدارات ومساحة للتقارب عبر نقاش ثقافي وقراءات إبداعية وحلقات للتفاعل والإعلام.
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توقيف نشاط المقهى الأدبي بتيزي وزو والأربعاء نايث ايراثن
فاطمة عكوش
قررت مديرية دار الثقافة لولاية تيزي وزو مؤخرا توقيف نشاط المقهى الأدبي والفلسفي لأسباب مجهولة رغم أن هذا الأخير يعتبر الفضاء الوحيد للنقاش بين المثقفين الجزائريين والذين يلتقون في المقهى الأدبي، والذي يجتمع فيه المثقفون، الأدباء وفرسان الكلمة في فضاء حر بعيدا عن القاعات الرسمية المغلقة واللغة الأكاديمية.
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راسل عميروش مالك مسؤول مكتب تنظيم الأحداث الثقافية والاقتصادية والعلمية وزير الثقافة عز الدين ميهوبي من اجل التدخل شخصيا لإعادة بث نشاط المقهى الأدبي والفلسفي الذي يشرف عليه، والذي تم تأسيسه سنة 2011 وتم إيقاف نشاطه مؤخرا بكل من دار الثقافة وببلدية الأربعاء نايث ايراثن، رغم أهميته كونه فضاء للحوار لإثراء المشهد الأدبي والمعرفي بالجزائر، وإسماع صوتها الأصيل للعالم، وبلورة صورة ثقافية تليق بقامة الجزائر.
ورغم نقص الدعم من الجهات المسؤولة، إلا أن المقهى الأدبي والفلسفي حقق نجاحا معتبرا وذلك بشهادة العديد من القامات الذين حضروا التظاهرات أمثال المجاهدة زهرة ظريف بيطاط والكاتبة جوهر امحيس وأسماء أخرى على غرار دحو جربال، احمد بجاوي، بلعيد عبان، سليمان مدهر، أعمر مترف، وعبد النور عبد السلام ووزير الاتصال حميد قرين الذي نزل ضيفا على المقهى الأدبي بالأربعاء نايث ايراثن.
كما قام المكتب بتكريم عدة شخصيات على غرار المرحوم سليمان عازم، شيخ نوردين والفنان سي موح، اولحسين سحنوني وغيرهم، كما نظم "خريف الكتاب" بالأربعاء ناث ايراثن ومهرجان "فن الجبال" .
ومن جهة أخرى ندد عميروش في بيانه بإقدام مسؤولي بلدية الأربعاء نايث ايراثن مؤخرا على إلغاء اللقاء مع حسان حيرش في موضوع علمي رغم أهميته في التطوير الذاتي، وأمام منع نشاط المقهى الأدبي والفلسفي بدار الثقافة مولود معمري وبالأربعاء نايث ايراثن اضطر المسيرون إلى نقله مؤقتا إلى مقر لجنة قرية ثرويرث مقران.
للتذكير فان المقهى الادبي والفلسفي بتيزي وزو والأربعاء نايث ايراثن هو الفضاء الوحيد الذي يلتقي فيه المثقفون بهدف التأسيس لتقاليد ثقافية، باعتبار المقهى الأدبي فضاء للتواصل ومنبرا للحوار وحيزا للتثاقف وموعدا للإصدارات ومساحة للتقارب عبر نقاش ثقافي وقراءات إبداعية وحلقات للتفاعل والإعلام.