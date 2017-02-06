عبر مخرج المسلسل العربي "عائلات من الشمال" عبد السلام دحو عن استيائه لعدم حضور وزارة الثقافة إشارة انطلاق الجزء الأول الذي يحمل عنوان "اتهامات بريئة"، الإثنين، بالمركب السياحي "أديم" بزموري ببومرداس وسط مشاركة عديد الفنانين وغياب واضح لأبرز الأسماء العربية.
وأبدى عبد السلام دحو في حديث مع "الشروق" أسفه لغياب الممثل الرسمي للفن والثقافة الجزائرية وزارة الثقافة رغم تأكيداتها بحضور ممثلين عنها في حال لم يتمكن الوزير ميهوبي من مشاركتهم الاحتفالية.
وقال دحو في السياق: "لم يحضر الوزير ميهوبي ولا ممثلون عن وزارته وحسب ما سمعت أن الوزير تكلم في التلفزيون وقال أنّه سيحضر تصوير "عائلات من الشمال".
وأكدّ في السياق ذاته "تكلمت مع المكلفة بالإعلام والاتصال بوزارة الثقافة السيدة جهيدة ميهوبي وأكدّت حضور الوزارة، ولكن في النهاية لم يأت أي ممثل عنها". وعلّق: "لا أدري لماذا"؟.
وعن قصة الجزء الأول "اتهامات بريئة" أوضح المتحدث أنها تصور حكايات كثيرة لعائلات مختلفة ومن مختلف شرائح المجتمع العربي، فمنها عائلات غنية وأخرى فقيرة وأخرى تعيش في الخارج.
مشيرا أنّه من خلال كل عائلة يمرر العمل رسائل عديدة عن الإهمال العائلي، والتفكك الأسري والطلاق ومن خلال أيضا الحديث بلهجات متعددة تمثل بلدان العالم العربي. وذكر يمكن أن تجد في العائلة الواحدة مكونة مثلا من زوج جزائري وزوجة تمثل دولة عربية أخرى، ويتحدث كل ممثل بلهجة بلاده وذلك بهدف الترويج والتسويق للهجات العربية.
ولفت المتحدث أنّ بعض القنوات العربية طلبت "برومو" المسلسل الذي يشرع في تصويره هذا الأسبوع على أن ينتهي تصوير الجزء الأول في الفترة من 28 إلى 30 أفريل القادم.
مؤكدا في معرض حديثه أنّه لحد الآن بعض الفضائية العربية طلبت الحلقتين 1 و2 ، وقنوات أخرى طلبت الحلقات (21.14.07.1).
وأشار دحو أنّ توزيع العمل يكون بناء على طلبات القنوات الراغبة في شرائه.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
الأكثر تفاعلا
1توقيف نشاط المقهى الأدبي بتيزي وزو والأربعاء نايث ايراثن
2وزارة الثقافة لم تحضر تصوير"اتهامات بريئة" رغم وعودها
3مقترح تجميد عضوية سوريا يلقي بظلاله على دورة الجزائر
4لا علاقة لاتحادي فلسطين والمغرب بمقترح تجميد عضوية سوريا
Français English
الرأي
سليم قلالة
سأموت ولكن الجزائر ستستقل
جمال لعلامي
المحقور في الحبّ المحظور!
صالح عوض
المواجهة قادمة
محمد الهادي الحسني
تحرير الأرض وتحرير التاريخ
أبو بكر خالد سعد الله
«نقولها بوضوح: لقد تحرّرنا بفضل اللغة الفرنسية»!
صالح عوض
العربية المعجزة
جمال لعلامي
الأقربون أولى!
رشيد ولد بوسيافة
فضائح التوظيف في الجزائر
عمار يزلي
يسقط الثلج!
جمال لعلامي
يحلفون ويحنثون ولا يصومون!
الفيديو
هاجس اللّانضباط في الأندية ..نقطة سوداء تخرق المنظومة الكروية في الجزائر
رومانيا: تجدد المظاهرات المطالبة باستقالة الحكومة
تسريحات نجوم الفن والرياضة تستهوي الشباب الجزائري
لحظة وصول المصرية الأسمن في العالم إلى الهند من أجل العلاج
عرض أولي للوثائقي "الجزائر مكّة الثوار" بمتحف الهجرة بباريس
اللجوء السوري في الجزائر.. تبادل ثقافي واقتصادي
عراك في برلمان جنوب إفريقيا
الاختناق المروري بالطريق الوطني رقم 1 يقلق مستعمليه
مقبرة السانية بوهران تتحول إلى مسبح..
شهادات حية حول سجن "صيدنايا" العسكري في سوريا
إضافة إلى غياب النجوم العرب، المخرج عبد السلام دحو لـ"الشروق":
وزارة الثقافة لم تحضر تصوير"اتهامات بريئة" رغم وعودها
حسان مرابط
صحافي مهتم بالشؤون الثقافية والفنية
عبر مخرج المسلسل العربي "عائلات من الشمال" عبد السلام دحو عن استيائه لعدم حضور وزارة الثقافة إشارة انطلاق الجزء الأول الذي يحمل عنوان "اتهامات بريئة"، الإثنين، بالمركب السياحي "أديم" بزموري ببومرداس وسط مشاركة عديد الفنانين وغياب واضح لأبرز الأسماء العربية.
تغطيات ذات صلة
مقترح تجميد عضوية سوريا يلقي بظلاله على دورة الجزائر
وزارة الثقافة لم تحضر تصوير"اتهامات بريئة" رغم وعودها
توقيف نشاط المقهى الأدبي بتيزي وزو والأربعاء نايث ايراثن
راضية.. تتحدى العزلة والمرض بنظرة عصامية إبداعية
أقوى قصص الحب الجزائرية تعود مع حيزية من قسنطينة
وأبدى عبد السلام دحو في حديث مع "الشروق" أسفه لغياب الممثل الرسمي للفن والثقافة الجزائرية وزارة الثقافة رغم تأكيداتها بحضور ممثلين عنها في حال لم يتمكن الوزير ميهوبي من مشاركتهم الاحتفالية.
وقال دحو في السياق: "لم يحضر الوزير ميهوبي ولا ممثلون عن وزارته وحسب ما سمعت أن الوزير تكلم في التلفزيون وقال أنّه سيحضر تصوير "عائلات من الشمال".
وأكدّ في السياق ذاته "تكلمت مع المكلفة بالإعلام والاتصال بوزارة الثقافة السيدة جهيدة ميهوبي وأكدّت حضور الوزارة، ولكن في النهاية لم يأت أي ممثل عنها". وعلّق: "لا أدري لماذا"؟.
وعن قصة الجزء الأول "اتهامات بريئة" أوضح المتحدث أنها تصور حكايات كثيرة لعائلات مختلفة ومن مختلف شرائح المجتمع العربي، فمنها عائلات غنية وأخرى فقيرة وأخرى تعيش في الخارج.
مشيرا أنّه من خلال كل عائلة يمرر العمل رسائل عديدة عن الإهمال العائلي، والتفكك الأسري والطلاق ومن خلال أيضا الحديث بلهجات متعددة تمثل بلدان العالم العربي. وذكر يمكن أن تجد في العائلة الواحدة مكونة مثلا من زوج جزائري وزوجة تمثل دولة عربية أخرى، ويتحدث كل ممثل بلهجة بلاده وذلك بهدف الترويج والتسويق للهجات العربية.
ولفت المتحدث أنّ بعض القنوات العربية طلبت "برومو" المسلسل الذي يشرع في تصويره هذا الأسبوع على أن ينتهي تصوير الجزء الأول في الفترة من 28 إلى 30 أفريل القادم.
مؤكدا في معرض حديثه أنّه لحد الآن بعض الفضائية العربية طلبت الحلقتين 1 و2 ، وقنوات أخرى طلبت الحلقات (21.14.07.1).
وأشار دحو أنّ توزيع العمل يكون بناء على طلبات القنوات الراغبة في شرائه.