إضافة إلى غياب النجوم العرب، المخرج عبد السلام دحو لـ"الشروق": وزارة الثقافة لم تحضر تصوير"اتهامات بريئة" رغم وعودها

عبر مخرج المسلسل العربي "عائلات من الشمال" عبد السلام دحو عن استيائه لعدم حضور وزارة الثقافة إشارة انطلاق الجزء الأول الذي يحمل عنوان "اتهامات بريئة"، الإثنين، بالمركب السياحي "أديم" بزموري ببومرداس وسط مشاركة عديد الفنانين وغياب واضح لأبرز الأسماء العربية.

وأبدى عبد السلام دحو في حديث مع "الشروق" أسفه لغياب الممثل الرسمي للفن والثقافة الجزائرية وزارة الثقافة رغم تأكيداتها بحضور ممثلين عنها في حال لم يتمكن الوزير ميهوبي من مشاركتهم الاحتفالية.

وقال دحو في السياق: "لم يحضر الوزير ميهوبي ولا ممثلون عن وزارته وحسب ما سمعت أن الوزير تكلم في التلفزيون وقال أنّه سيحضر تصوير "عائلات من الشمال".

وأكدّ في السياق ذاته "تكلمت مع المكلفة بالإعلام والاتصال بوزارة الثقافة السيدة جهيدة ميهوبي وأكدّت حضور الوزارة، ولكن في النهاية لم يأت أي ممثل عنها". وعلّق: "لا أدري لماذا"؟.

وعن قصة الجزء الأول "اتهامات بريئة" أوضح المتحدث أنها تصور حكايات كثيرة لعائلات مختلفة ومن مختلف شرائح المجتمع العربي، فمنها عائلات غنية وأخرى فقيرة وأخرى تعيش في الخارج.

مشيرا أنّه من خلال كل عائلة يمرر العمل رسائل عديدة عن الإهمال العائلي، والتفكك الأسري والطلاق ومن خلال أيضا الحديث بلهجات متعددة تمثل بلدان العالم العربي. وذكر يمكن أن تجد في العائلة الواحدة مكونة مثلا من زوج جزائري وزوجة تمثل دولة عربية أخرى، ويتحدث كل ممثل بلهجة بلاده وذلك بهدف الترويج والتسويق للهجات العربية.

ولفت المتحدث أنّ بعض القنوات العربية طلبت "برومو" المسلسل الذي يشرع في تصويره هذا الأسبوع على أن ينتهي تصوير الجزء الأول في الفترة من 28 إلى 30 أفريل القادم.

مؤكدا في معرض حديثه أنّه لحد الآن بعض الفضائية العربية طلبت الحلقتين 1 و2 ، وقنوات أخرى طلبت الحلقات (21.14.07.1).

وأشار دحو أنّ توزيع العمل يكون بناء على طلبات القنوات الراغبة في شرائه.