أقدم تلميذ يدرس بإكمالية سقني، ببلدية عين الناقة شرق بسكرة، صباح الثلاثاء،على طعن زميله في نفس الإكمالية بسلاح أبيض عبارة عن خنجر، على مستوى البطن، أمام المؤسسة التربوية.
الحادث وقع على خلفية نشوب شجار عنيف بين التلميذين عقب خروجهما من مقاعد الدارسة، أين تحول الشجار إلى طعن بالسلاح الأبيض استعان به أحدهما لمهاجمة الآخر.
وقد تسبب الحادث في إصابة الضحية بجروح وصفت بالبليغة، استدعى على إثرها نقله على جناح السرعة للاستعجالات الطبية القريبة ثم حوّل مرة ثانية إلى مستشفى بشير بن ناصر ببسكرة، أين لا يزال التلميذ الضحية يلقى العناية الطبية الضرورية مع استقرار في حالته الصحية، وبدورها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادثة التي وقعت في محيط مؤسسة تربوية متوسطة.
.. أساتذة في إضراب رفضا لتلميذ ثانوي خطير
قام العشرات من أساتذة ثانوية العربي بعرير بمدينة طولقة ببسكرة، الثلاثاء، بالإضراب عن التدريس تعبيرا عن رفضهم لالتحاق تلميذ مطرود، بثانويتهم بعدما طردته إدارة ثانوية أخرى ببلدية ليشانة عقب إحالته على المجلس التأديبي على خلفية سلوكه العنيف واعتداءاته المتكررة على التلاميذ والأساتذة ومعروف بشغبه الكبير.
الأساتذة تجمهروا في ساحة الثانوية المعنية ورفضوا دخول حجرات التدريس بعدما بلغهم أن مصالح التربية أقرت بتحويل التلاميذ المشاغب البالغ 17 سنة، ويدرس في الثانية ثانوي شعبة آداب إلى ثانوية بعرير، وهو ما لم يتقبله الأساتذة خصوصا أن الثانوية معروفة بهدوئها وتمكن الإدارة والطاقم المدرس التحكم في التلاميذ، رغم الاكتظاظ الموجود في التلاميذ المتمدرسين.
واعتبر الأساتذة أن التحاق تلميذ بسلوك عنيف من شأنه أن يؤثر على التلاميذ في الثانوية، خاصة أن المؤسسة التربوية السابقة المطرود منها حسب مصادر "الشروق" ، تتحدث عن تورطه حتى في قضية إضرام النار داخل حجرة تدريس، إضافة إلى محاولة الاعتداء على أستاذ ثانوي.
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تلميذ يطعن زميله بخنجر أمام إكمالية ببسكرة
مراد. ب
أقدم تلميذ يدرس بإكمالية سقني، ببلدية عين الناقة شرق بسكرة، صباح الثلاثاء،على طعن زميله في نفس الإكمالية بسلاح أبيض عبارة عن خنجر، على مستوى البطن، أمام المؤسسة التربوية.
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الحادث وقع على خلفية نشوب شجار عنيف بين التلميذين عقب خروجهما من مقاعد الدارسة، أين تحول الشجار إلى طعن بالسلاح الأبيض استعان به أحدهما لمهاجمة الآخر.
وقد تسبب الحادث في إصابة الضحية بجروح وصفت بالبليغة، استدعى على إثرها نقله على جناح السرعة للاستعجالات الطبية القريبة ثم حوّل مرة ثانية إلى مستشفى بشير بن ناصر ببسكرة، أين لا يزال التلميذ الضحية يلقى العناية الطبية الضرورية مع استقرار في حالته الصحية، وبدورها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادثة التي وقعت في محيط مؤسسة تربوية متوسطة.
.. أساتذة في إضراب رفضا لتلميذ ثانوي خطير
قام العشرات من أساتذة ثانوية العربي بعرير بمدينة طولقة ببسكرة، الثلاثاء، بالإضراب عن التدريس تعبيرا عن رفضهم لالتحاق تلميذ مطرود، بثانويتهم بعدما طردته إدارة ثانوية أخرى ببلدية ليشانة عقب إحالته على المجلس التأديبي على خلفية سلوكه العنيف واعتداءاته المتكررة على التلاميذ والأساتذة ومعروف بشغبه الكبير.
الأساتذة تجمهروا في ساحة الثانوية المعنية ورفضوا دخول حجرات التدريس بعدما بلغهم أن مصالح التربية أقرت بتحويل التلاميذ المشاغب البالغ 17 سنة، ويدرس في الثانية ثانوي شعبة آداب إلى ثانوية بعرير، وهو ما لم يتقبله الأساتذة خصوصا أن الثانوية معروفة بهدوئها وتمكن الإدارة والطاقم المدرس التحكم في التلاميذ، رغم الاكتظاظ الموجود في التلاميذ المتمدرسين.
واعتبر الأساتذة أن التحاق تلميذ بسلوك عنيف من شأنه أن يؤثر على التلاميذ في الثانوية، خاصة أن المؤسسة التربوية السابقة المطرود منها حسب مصادر "الشروق" ، تتحدث عن تورطه حتى في قضية إضرام النار داخل حجرة تدريس، إضافة إلى محاولة الاعتداء على أستاذ ثانوي.