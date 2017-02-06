طالب سكان حي بوسكول ببلدية بوزريعة رئيس البلدية بالعدالة في التنمية، منتقدين أعمال التهيئة والتزيين التي تمس الأحياء الراقية والقريبة من البلدية التي تعبّد طرقها وأرصفتها كل ثلاث سنوات، في حين يفتقر حيهم إلى أبسط شروط التهيئة، حيث باتت الطرق مكسرة وغير صالحة لسير السيارات، فضلا عن غياب الغاز والكهرباء وحتى الماء في العديد من المنازل. وما يثير مخاوف السكان، هو الحفر العميقة التي جعلت من الطرقات هاجسا للسكان، خاصة أنها لم تستفد من التهيئة والتزفيت منذ 25 سنة ما جعلها تتآكل وتتصدع.
وانتقد السكان لدى اتصالهم بـ "الشروق" عدم التزام رئيس بلدية بوزريعة بوعوده، حيث كان يؤجل أعمال التهيئة كل عام من الشتاء إلى الربيع ومن الربيع إلى الصيف، وطلبوا من والي العاصمة عبد القادر زوخ إيفاد لجنة تحقيق إلى الحي الذي يقطنه عدد كبير من السكان الذين يفتقدون أدنى ظروف الحياة الكريمة، في ظل غياب النقل ومدارس للطور المتوسط والثانوي.
وعلل السكان امتناع "المير" عن الالتفات إلى حيهم بموقعه المخفي عن الأنظار، حيث يأتي في منحدر عميق.. وهذا ما يجعل الطريق المعبد من أهم مطالب السكان.
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سكان حي بوسكور ببوزريعة يطالبون بلجنة تحقيق
سفيان. ع
طالب سكان حي بوسكول ببلدية بوزريعة رئيس البلدية بالعدالة في التنمية، منتقدين أعمال التهيئة والتزيين التي تمس الأحياء الراقية والقريبة من البلدية التي تعبّد طرقها وأرصفتها كل ثلاث سنوات، في حين يفتقر حيهم إلى أبسط شروط التهيئة، حيث باتت الطرق مكسرة وغير صالحة لسير السيارات، فضلا عن غياب الغاز والكهرباء وحتى الماء في العديد من المنازل. وما يثير مخاوف السكان، هو الحفر العميقة التي جعلت من الطرقات هاجسا للسكان، خاصة أنها لم تستفد من التهيئة والتزفيت منذ 25 سنة ما جعلها تتآكل وتتصدع.
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وانتقد السكان لدى اتصالهم بـ "الشروق" عدم التزام رئيس بلدية بوزريعة بوعوده، حيث كان يؤجل أعمال التهيئة كل عام من الشتاء إلى الربيع ومن الربيع إلى الصيف، وطلبوا من والي العاصمة عبد القادر زوخ إيفاد لجنة تحقيق إلى الحي الذي يقطنه عدد كبير من السكان الذين يفتقدون أدنى ظروف الحياة الكريمة، في ظل غياب النقل ومدارس للطور المتوسط والثانوي.
وعلل السكان امتناع "المير" عن الالتفات إلى حيهم بموقعه المخفي عن الأنظار، حيث يأتي في منحدر عميق.. وهذا ما يجعل الطريق المعبد من أهم مطالب السكان.