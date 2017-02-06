سكير يضرم النيران في جسد صديقه بالوادي

أقدم، شاب ليلة الإثنين، على صب البنزين على جسد صديقه وإضرام النيران فيه، في جلسة خمر أقامها في أحد البيوت الواقعة بحي الصحن الأول بمدينة الوادي، قبل أن ينقل في حالة خطيرة إلى مستشفى بن اعمر الجيلاني بمدينة الوادي.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى "الشروق" فإن الشابين كانا كعادتهما في جلسة خمر، في أحد بيوت حي الصحن الأول الشعبي الواقع بالضاحية الجنوبية من مدينة الوادي، وأثناء ذلك نشب خلاف بينهما يجهل سببه، ليقوم المتهم برش الضحية بكمية كبيرة من البنزين ويضرم النار فيه، قبل أن يفر إلى الشارع، حيث تمكن المارة من إطفاء النار، ونقله على جناح السرعة إلى الاستعجالات الطبيبة التي بدورها وضعته تحت العناية المركزة كونه أصيب بحروق بليغة، وبعد تدهور حالته الصحية نقل إلى مستشفى الحروق بالدويرة في العاصمة.

وفتحت مصالح الأمن في مدينة الوادي، تحقيقا لكشف أسباب وقوع الحادث.