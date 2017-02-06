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فيما أكدت منطقة الزنتان دعم جهود الحوار ورفض الفوضى
الجزائر تنجح في إذابة الجليد بين فرقاء الأزمة الليبية
نجحت الدبلوماسية الجزائرية في تقريب وجهات النظر بين فرقاء الأزمة الليبية، بعد سلسلة اللقاءات التي جمعت المسؤولين الحكوميين، مع شخصيات فاعلة ليبية عسكرية وسياسية.
وتُرجم "الرضا الليبي"، من الموقف الجزائري المبني على رفض التدخل الأجنبي، وجلوس الجميع إلى طاولة الحوار، باستثناء التنظيمات الإرهابية كداعش والقاعدة وأنصار الشريعة، ووحدة التراب الليبي، في الموقف الجماعي الذي عبر عنه اتحاد الأحزاب الديموقراطية في ليبيا، عقب زيارتهم إلى الجزائر الأسبوع الماضي.
وأكد التنظيم السياسي الليبي أنه "يثمن المجهودات العظيمة التي تقوم بها الجزائر، من أجل إنهاء الأزمة الليبية بجميع عواملها السياسية والأمنية، وتأكيدها الدائم على وحدة ليبيا وسلامة شعبها وأمنه وعدم قبولها التدخل الخارجي في شؤون ليبيا وسياستها". وأكد أصحاب البيان: "نسجل أن ما أصاب ليبيا من دمار وسفك دماء سيظل مسؤولية تاريخية تقع على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ممن أسس المشكلة وأساء إدارتها".
وعن الموقف الجزائري، أورد البيان كذلك: "إن السياسة الحكيمة للجزائر بوقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية بليبيا جعلت اتحاد الأحزاب الديموقراطية في ليبيا، الأقرب إلى السياسة الجزائرية، حيث إنه يتفق معها في كل المبادئ". وسجل المصدر: "نؤكد أن الجزائر ستكون السند الرئيسي لليبيا للخروج من هذه الأزمة، وكذلك التشجيع الذي رأيناه من إخوتنا في الجزائر، في محاولة جمع الفرقاء السياسيين".
وسجل بيان الأحزاب الديمقراطية: "نحن على يقين من أن القضية الليبية ليست معقدة كما يتوقع البعض، وبإمكاننا إيجاد حل لها من حيث إن الاختلافات بين الليبيين ليست ذات طابع عقائدي أو عرقي أو ديني، بل هي معضلة نسجت خيوطها خارج ليبيا، وتورط فيها جزء من شبابنا بعضه على علم وأغلبيته من غير علم".
وقبل هذا، صدر نفس الموقف المثمن للجزائر، من قبل رئيس المجلس العسكري لمدينة صبراتة الليبية، عبر الرسالة التي رفعها إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عبد الرحمان السويحلي، من أجل عقد لقاء في الجزائر لرؤساء قبائل وأعيان المنطقة الغربية، ونفس الموقف أبانه القيادي في جبهة النضال الليبية أحمد قذاف الدم، الذي قال: "تكفل الجزائر بتقريب وجهات النظر يغنينا عن المشاركة في الحوار". أما علي الصلابي، فأكد على ضرورة ألا تخرج الوساطة في الملف الليبي من الجزائر.
وكان آخر الواصلين إلى الجزائر، وفد مهم من منطقة الزنتان، التي تعد فاعلا أساسيا في حلحلة الأزمة الليبية، حيث إن مواقفها لا تخرج عن ضرورة أن يكون الحل في البلاد سياسيا، وهو ما عبر عنه المجلس العسكري للمدينة قبل فترة.
يوميات مغترب - أضواء مال نفاق و عفن 2017/02/15 على 11:591
ليبيا قوية موحدة آمنة سالمة غانمة لكل شعبها بكل اختلافاتها اطيافها تستفيد من جيرانها و جيرانها يستفيدون منها ... لا للقتل لا للفتنة لا للتقسيم لا لترويع الاهالي و الامنين و الصلح خير و اصبروا و صابروا من اجل وطنكم اهلكم اخوانكم و لا تشفوا فينا المنافقين العملاء و من اراد لنا هذه الكربة و الغمة .
العباسي - الجزائر ارض الله2017/02/15 على 12:032
الحمد الله هادي هي نية الجزائر اعادة المياه لمجاريها ليس مثل البعض حقد و تصفية حسابات و ثار