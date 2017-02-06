ناشد قاطنو الأقبية بحي الصومام و5 جويلية، وخاصة بمنطقتي 3 و6 بباب الزوار، في العاصمة السلطات الولائية، وعلى رأسها الوالي عبد القادر زوخ، إدراجهم في قائمة المستفيدين من عملية الترحيل القادمة، وانتشالهم من الوضع الكارثي الذي يعيشونه، خاصة بعدما عايشوه في الأيام الماضية عقب تعرض الأقبية للفيضانات جراء الأمطار الأخيرة.
وحسب ما أكده لنا احد ممثلي سكان الأقبية بحي 5 جويلية، فان معاناتهم تزداد تفاقما يوما بعد يوم، وأن ظروفهم المعيشية باتت لا تحتمل، داخل بيوت تشبه القبور، حسبهم، الأمر الذي أثار مخاوفهم من عودة تكرار السيناريو الذي عايشوه في الأيام الماضية بعد غرق أقبيتهم بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار الذي وصل إلى المتر، ويعود السبب في ذلك إلى انفجار قنوات الصرف الصحي، ما جعلهم يغادرون سكناتهم، وقالوا بأنهم أضحوا منكوبين ولم يعد لهم مأوى يحميهم، ومنه فان الترحيل بات أمرا ضروريا وعاجلا على حد قولهم.
وأكد العائلات المتضررة من هذا الوضع لـ "الشروق"، أنها لا زالت لحد الآن تعاني بسبب الخسائر المادية التي تكبدتها جراء اجتياح كميات كبيرة من مياه الأمطار لمنازلها، مؤكدين أنها لم تترك لهم شيئا، وأن اغلب العائلات تركت أقبيتها وانتقلت إلى الإقامة لدى الأقارب لفترة مؤقتة إلى غاية إصلاح ما أفسدته الأمطار، مبدين في نفس الوقت خوفهم الشديد من تأخر ترحيلهم.
وحسبما أشار إليه احد ممثلي السكان، فانه تم استدعائهم من طرف الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للدار البيضاء، عقب الفيضان الذي ضرب المنطقة، حيث أكد لهم أن الوضعية جد خطيرة وترحيلهم أمر استعجالي، مضيفا "غير أننا لكن لحد الساعة لم نتلق أي خبر عن الترحيل".
وأمام هذا الوضع شدد السكان على الجهات الوصية ضرورة إدراجهم في عملية الترحيل القادمة.
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قاطنو الأقبية بباب الزوار يستعجلون الترحيل
نسرين برغل
ناشد قاطنو الأقبية بحي الصومام و5 جويلية، وخاصة بمنطقتي 3 و6 بباب الزوار، في العاصمة السلطات الولائية، وعلى رأسها الوالي عبد القادر زوخ، إدراجهم في قائمة المستفيدين من عملية الترحيل القادمة، وانتشالهم من الوضع الكارثي الذي يعيشونه، خاصة بعدما عايشوه في الأيام الماضية عقب تعرض الأقبية للفيضانات جراء الأمطار الأخيرة.
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وحسب ما أكده لنا احد ممثلي سكان الأقبية بحي 5 جويلية، فان معاناتهم تزداد تفاقما يوما بعد يوم، وأن ظروفهم المعيشية باتت لا تحتمل، داخل بيوت تشبه القبور، حسبهم، الأمر الذي أثار مخاوفهم من عودة تكرار السيناريو الذي عايشوه في الأيام الماضية بعد غرق أقبيتهم بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار الذي وصل إلى المتر، ويعود السبب في ذلك إلى انفجار قنوات الصرف الصحي، ما جعلهم يغادرون سكناتهم، وقالوا بأنهم أضحوا منكوبين ولم يعد لهم مأوى يحميهم، ومنه فان الترحيل بات أمرا ضروريا وعاجلا على حد قولهم.
وأكد العائلات المتضررة من هذا الوضع لـ "الشروق"، أنها لا زالت لحد الآن تعاني بسبب الخسائر المادية التي تكبدتها جراء اجتياح كميات كبيرة من مياه الأمطار لمنازلها، مؤكدين أنها لم تترك لهم شيئا، وأن اغلب العائلات تركت أقبيتها وانتقلت إلى الإقامة لدى الأقارب لفترة مؤقتة إلى غاية إصلاح ما أفسدته الأمطار، مبدين في نفس الوقت خوفهم الشديد من تأخر ترحيلهم.
وحسبما أشار إليه احد ممثلي السكان، فانه تم استدعائهم من طرف الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للدار البيضاء، عقب الفيضان الذي ضرب المنطقة، حيث أكد لهم أن الوضعية جد خطيرة وترحيلهم أمر استعجالي، مضيفا "غير أننا لكن لحد الساعة لم نتلق أي خبر عن الترحيل".
وأمام هذا الوضع شدد السكان على الجهات الوصية ضرورة إدراجهم في عملية الترحيل القادمة.