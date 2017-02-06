آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
جائزة "وورلد بريس فوتو" لصورة قتل السفير الروسي بأنقرة
-
هاجس اللّانضباط في الأندية ..نقطة سوداء تخرق المنظومة الكروية في الجزائر
-
رومانيا: تجدد المظاهرات المطالبة باستقالة الحكومة
-
تسريحات نجوم الفن والرياضة تستهوي الشباب الجزائري
-
لحظة وصول المصرية الأسمن في العالم إلى الهند من أجل العلاج
-
عرض أولي للوثائقي "الجزائر مكّة الثوار" بمتحف الهجرة بباريس
-
اللجوء السوري في الجزائر.. تبادل ثقافي واقتصادي
-
عراك في برلمان جنوب إفريقيا
-
الاختناق المروري بالطريق الوطني رقم 1 يقلق مستعمليه
-
مقبرة السانية بوهران تتحول إلى مسبح..
اللجنة المشتركة الـ12 تنعقد هذا الخميس
إنزال إستثماري سعودي بالجزائر
سيتم التوقيع على أربعة مشاريع شراكة بين شركات خاصة من الجزائر والسعودية في مجالات الطب والسياحة والتصدير، الخميس، بعد الإتفاق على تجسيدها خلال انعقاد مجلس الأعمال الجزائري-السعودي العاشر، الثلاثاء، بالجزائر.
التوقيع على المشاريع سيكون على هامش اللجنة المشتركة الجزائرية-السعودية الـ12، ويتعلق المشروع الأول بإنشاء شركة مختلطة في الجزائر بين شركة أيريس المتخصصة في الصناعة الإلكترونية والكهرومنزلية وشركة المرجان السعودية، وهذا في مجال خدمات الصيانة والمتابعة التقنية للفنادق والإقامات الفندقية والسياحية.
أما المشروع الثاني فيتعلق بإنشاء مؤسسة في الجزائر لتصدير الخضر والفواكه بالشراكة بين شركة مشروبات نافع والشركة السعودية أغات.
وفي قطاع الصحة سيتم توقيع مذكرتي تفاهم بين مركز التشخيص الطبي وشركة القصبي السعودية تتضمن الأولى شراكة في مجال الأجهزة الطبية والثانية تسيير المؤسسات الاستشفائية بواسطة الحلول المعلوماتية.
وأكد وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر على رأس وفد يضم أكثر من 430 من رجال الأعمال، رغبة المملكة العربية السعودية عن رغبتها في استكشاف فرص الاستثمار في الجزائر في مجالات عدة.
وأكد ماجد بن عبد الله، أن مناخ الأعمال بالجزائر من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات، داعيا المتعاملين السعوديين إلى استغلال فرص الشراكة المتاحة مع نظرائهم الجزائريين لاسيما في القطاعات الاستراتيجية.
وقال إن هناك فرصا كبيرة للتعاون الثنائي من جانبنا لمسنا نموذج جديد وبيئة أعمال محفزة سنعمل على استغلالها بما يخدم الشراكة الثنائية".
وقال وزير التجارة والاستثمار السعودي، مساء الثلاثاء لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي للمشاركة، الخميس في أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية- السعودية الـ12، إن مناخ الأعمال بالجزائر من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات، داعيا المتعاملين السعوديين إلى استغلال فرص الشراكة المتاحة مع نظرائهم الجزائريين لاسيما في القطاعات الاستراتيجية.
وقال الوزير السعودي "هناك فرص كبيرة للتعاون الثنائي من جانبنا لمسنا نموذج جديد وبيئة أعمال محفزة سنعمل على استغلالها بما يخدم الشراكة الثنائية".
كما أكد القصبي وجود عدة مجالات اقتصادية واعدة تستقطب اهتمام متعاملي البلدين وهي الصناعات البتروكيميائية والزراعة والصناعات الدوائية والنقل البحري والسياحة، معربا عن أمله في أن تكلل المحادثات بشأنها بالإعلان عن مشاريع مشتركة تصب في مصلحة البلدين.
وكان السفير الجزائري لدى السعودية أحمد عبد الصدوق، قد أكد قبل أيام، خلال لقاء الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود المشاري، أن الجزائر تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية في مختلف المجالات، خصوصا الزراعية، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمستثمرين السعوديين الراغبين بالاستثمار في الجزائر.
وأشار إلى أن الجزائر ستنظم على هامش انعقاد اللجنة السعودية الجزائرية المشتركة لقاء اقتصاديا لقطاعي الأعمال السعودي والجزائري خلال منتصف شهر فيفري الجاري، لتطوير العلاقات التجارية، واستغلال الفرص المتاحة لدى البلدين.
من جانبه، لفت المشاري إلى دور مجلس الأعمال السعودي - الجزائري وأهميته خلال الفترة القادمة لتحقيق الرغبة المشتركة للبلدين بزيادة حجم المبادلات التجارية، بما يعكس تميز هذه العلاقة من الناحية الاقتصادية والتجارية.
وكشف نائب رئيس مجلس الأعمال المشترك الجزائري السعودي، مراد الواضح، في نوفمبر 2016، في تصريح لـ"الشروق"، عن تقديم رئيس غرفة التجارة والصناعة بالرياض، وعودا باستثمار مبلغ ضخم يعادل 10 مليار دولار في الجزائر بداية من سنة 2017.
وأوضح نائب رئيس المجلس، أن السعوديين طالبوا رجال الأعمال الجزائريين بالقدوم للاستثمار هناك، واعدين إياهم بامتيازات خيالية وتسهيلات كبرى، على غرار تمكينهم من الدخول برأسمال يعادل نسبته الـ100 بالمائة، أي دون أي شريك سعودي أو أجنبي، مذكرا بأن التبادلات التجارية لا تزال ضعيفة بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بالجانب الجزائري، الذي لم يصدر للسعودية السنة الماضية أزيد من 3 مليون دولار مقابل 320 مليون دولار من السلع والخدمات السعودية التي دخلت السوق الجزائرية .
يوميات مغترب - أضواء مال نفاق و عفن 2017/02/15 على 12:321
استثمروا و تعاونوا و لا تتركوا ضعاف النفوس و مرضى القلوب يهزوا من عزائمكم بعراقليهم و فيروساتهم و اللهم بارك في اي عمل لصالح هذه الامة شرقا و غربا و الله يبعد علينا الاحزان و الفتن الاطماع و عيون الحاسدين .