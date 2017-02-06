وفاة سفير الإمارات في أفغانستان متأثراً بإصابته في هجوم قندهار

توفي سفير الإمارات في أفغانستان، جمعة محمد عبد الله الكعبي، الأربعاء، متأثراً بجراح أصيب بها في تفجير في قندهار يوم 10 جانفي الماضي.

ونعت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية السفير. وقالت الوزارة في بيانها: "ببالغ الحزن والأسى ننعى شهيد الوطن والواجب، الابن البار جمعة محمد عبد الله الكعبي، الذي قدم روحه الطاهرة لأجل الإنسانية".

وكان السفير ومجموعة من الدبلوماسيين الإماراتيين قد تعرضوا لاعتداء في دار الضيافة لوالي قندهار، نجم عنه مقتل مجموعة من أبناء الإمارات المكلفين بتنفيذ مشاريع إنسانية وتعليمية وتنموية في أفغانستان.

وأعلنت الإمارات آنذاك "استشهاد خمسة من دبلوماسييها" في التفجير الذي أودى بحياة 11 شخصاً في مقر والي قندهار في أفغانستان.

وجاءت زيارة السفير الإماراتي إلى قندهار في مهمة إنسانية، ضمن برنامج لدعم الشعب الأفغاني، شملت وضع حجر الأساس لدار خليفة بن زايد آل نهيان في الولاية، والتوقيع على اتفاقية مع جامعة كاردان للمنح الدراسية على نفقة دولة الإمارات، بحضور والي قندهار، علاوة على وضعه حجر الأساس أيضاً لمعهد خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم الفني في العاصمة كابول، بتمويل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وفق الوكالة الرسمية.

وأُصيب الكعبي في تفجير استهدف مجلس والي قندهار خلال زيارته المدينة لتدشين دار للأيتام، وأسفر الهجوم عن مقتل وإصابة عدد من الدبلوماسيين والشخصيات الرسمية والعامة.

ونُقل السفير الكعبي بعد الحادث بأيام من أفغانستان إلى أبو ظبي لتلقي العلاج، حيث وافته المنية، اليوم (الأربعاء).