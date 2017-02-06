توقيف 20 مهربا و40 مهاجرا غير شرعي ضبط أزيد من 9 قناطير من الكيف في تلمسان

تمكنت عناصر الدرك الوطني، الثلاثاء، من ضبط كمية من الكيف المعالج قدرت بـ 9 قناطير و10 كيلوغرامات بتلمسان.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك، ضبطت في عمليات متفرقة بكل من بشار ورقلة وأدرار وغرداية وتمنراست وتندوف، 20 مهربا وحجزت 5 مركبات رباعية الدفع و5140 لترا من الوقود و9 أجهزة كشف عن المعادن و9 مولدات كهربائية و8 مطارق ضغط و6228 وحدة من مختلف المشروبات.

وأشار البيان، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي، أوقفت 40 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة في عين قزام ومعسكر وأدرار وجانت.