التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية في حق ثلاثيني، تورط في جنحة التهريب الدولي المتمثلة في قطع غيار لدراجة نارية مهربة من فرنسا.
قضية الحال التي عرفتها محكمة الحال ببئر مراد رايس بالعاصمة، تعود إلى يوم المولد النبوي الشريف من العام الجاري، حيث تلقّى المتهم في قضية الحال مكالمة من صديقه المتواجد في فرنسا، طالبا منه مساعدة صديق له قادم من فرنسا، متواجد ببلدية دالي ابراهيم بالعاصمة، نظرا إلى تعطل سيارته، الأمر الذي جعل المتهم يتنقل إلى مكان المعني، حيث طلب منه الأخير توفير شاحنة لنقل سلعة جلبها من فرنسا، والمتمثلة في قطع غيار لدراجة نارية، تبين لاحقا أنها مسلوبة من دراجة مسروقة ومبحوث عنها من طرف شرطة الأنتربول، حسب مجريات المحاكمة.
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قدور.ج
صحافي بقسم المجتمع في جريدة الشروق اليومي
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية في حق ثلاثيني، تورط في جنحة التهريب الدولي المتمثلة في قطع غيار لدراجة نارية مهربة من فرنسا.
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قضية الحال التي عرفتها محكمة الحال ببئر مراد رايس بالعاصمة، تعود إلى يوم المولد النبوي الشريف من العام الجاري، حيث تلقّى المتهم في قضية الحال مكالمة من صديقه المتواجد في فرنسا، طالبا منه مساعدة صديق له قادم من فرنسا، متواجد ببلدية دالي ابراهيم بالعاصمة، نظرا إلى تعطل سيارته، الأمر الذي جعل المتهم يتنقل إلى مكان المعني، حيث طلب منه الأخير توفير شاحنة لنقل سلعة جلبها من فرنسا، والمتمثلة في قطع غيار لدراجة نارية، تبين لاحقا أنها مسلوبة من دراجة مسروقة ومبحوث عنها من طرف شرطة الأنتربول، حسب مجريات المحاكمة.