تأجيل محاكمة ستة من أتباع الأحمدية بوهران

أجلت محكمة جنح وهران، الأربعاء، الفصل في قضية ستة من أتباع الأحمدية، توبعوا بتهمة الإساءة للدين.

وكانت مصالح الأمن، قد وردتها معلومات مؤخرا، عن نشاط مشبوه لأشخاص اعتنقوا فكر طائفة الأحمدية، حيث وبعد عملية ترصد تم توقيف ستة أشخاص وحجز منشورات وكتب تخص طائفة الأحمدية بحوزتهم، الأمر الذي أوجب إخضاعهم للتحقيق، ومن ثم تقديمهم أمام العدالة، إذ تم تأجيل الملف إلى موعد لاحق بسب غياب أحد الأطراف، في انتظار المحاكمة لمعرفة أكثر تفاصيل حول القضية.