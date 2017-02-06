قضت قوات الجيش الوطني الشعبي، ظهر الأربعاء، على خمسة إرهابيين خلال عملية تمشيط مازالت متواصلة، بمنطقة العجيبة بولاية البويرة .
وأكد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي البويرة بإقليم الناحية العسكرية الأولى على خمسة إرهابيين، ظهر اليوم 15 فيفري 2017، إثر عملية بحث وتمشيط تبعه اشتباك قرب بلدية العجيبة بدائرة بشلول".
وأضاف "هذه العملية النوعية التي لا تزال متواصلة، مكنت من استرجاع خمسة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، وكمية من الذخيرة وأغراض مختلفة".
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في عملية مازالت متواصلة
القضاء على 5 إرهابيين بالبويرة
عبد الرزاق.ب
قضت قوات الجيش الوطني الشعبي، ظهر الأربعاء، على خمسة إرهابيين خلال عملية تمشيط مازالت متواصلة، بمنطقة العجيبة بولاية البويرة .
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وأكد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي البويرة بإقليم الناحية العسكرية الأولى على خمسة إرهابيين، ظهر اليوم 15 فيفري 2017، إثر عملية بحث وتمشيط تبعه اشتباك قرب بلدية العجيبة بدائرة بشلول".
وأضاف "هذه العملية النوعية التي لا تزال متواصلة، مكنت من استرجاع خمسة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، وكمية من الذخيرة وأغراض مختلفة".